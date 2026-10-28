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Atlético-MG x Boca Juniors: Conmebol abre venda de ingressos para a final da Sul-Americana; veja preços

Decisão será realizada no dia 21 de Novembro em Barranquilla, na Colômbia

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
28/10/2026 09:44
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Atlético-MG x Boca Juniors - final da Sul-Americana
Atlético-MG x Boca Juniors - final da Sul-Americana
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A Conmebol anunciou o início da venda de ingressos para a final da Copa Sul-Americana. Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentam no dia 21 de novembro, no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, em busca do título continental.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Conmebol anunciou o início da venda de ingressos para a final da Copa Sul-Americana. Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentam no dia 21 de novembro, no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, em busca do título continental.

A comercialização começa nesta quarta-feira (28) às 14h (horário local) para o público colombiano. Já a venda para o público geral será aberta nesta sexta-feira (30), às 14h (de Brasília). A Conmebol ainda vai divulgar a data e o horário da venda exclusiva para os torcedores de Atlético e Boca Juniors. Os ingressos serão comercializados exclusivamente pela internet, por meio da plataforma oficial de vendas.

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Os torcedores atleticanos interessados em acompanhar a decisão podem realizar o pré-cadastro no site. O procedimento tem como objetivo facilitar o processo de compra quando a venda correspondente for liberada, mas não garante a aquisição de ingressos.

Preços dos ingressos para a final da Sul-Americana

Os ingressos foram divididos em três categorias, com preços que variam de US$ 90 a US$ 250. Confira os valores convertidos para reais, conforme a cotação informada:

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  • Categoria 1 — Público geral: US$ 250 (cerca de R$ 1.337)
  • Categoria 2 — Público geral: US$ 180 (cerca de R$ 963)
  • Categoria 3 — Torcedores dos clubes finalistas: US$ 90 (cerca de R$ 481)

Quando começa a venda de ingressos?

A comercialização será realizada em etapas, de acordo com o público e a categoria dos bilhetes.

  1. Quarta-feira (28), às 12h, horário local: venda exclusiva da Categoria 2 para cidadãos colombianos residentes no país. Cada comprador poderá adquirir até quatro ingressos nominativos.
  2. Sexta-feira (30), às 12h, horário local (14h de Brasília): início da venda para o público geral, de qualquer nacionalidade, nas Categorias 1 e 2.
  3. Categoria 3 — Torcidas de Atlético e Boca Juniors: a data de início das vendas ainda será anunciada. A Conmebol informou que está alinhando a logística com as diretorias dos dois clubes para liberar os ingressos destinados aos finalistas.
ingressos final da Sula (reprodução Conmebol)
ingressos final da Sula (reprodução Conmebol)
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