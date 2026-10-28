Atlético-MG x Boca Juniors: Conmebol abre venda de ingressos para a final da Sul-Americana; veja preços
Decisão será realizada no dia 21 de Novembro em Barranquilla, na Colômbia
A Conmebol anunciou o início da venda de ingressos para a final da Copa Sul-Americana. Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentam no dia 21 de novembro, no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, em busca do título continental.
A comercialização começa nesta quarta-feira (28) às 14h (horário local) para o público colombiano. Já a venda para o público geral será aberta nesta sexta-feira (30), às 14h (de Brasília). A Conmebol ainda vai divulgar a data e o horário da venda exclusiva para os torcedores de Atlético e Boca Juniors. Os ingressos serão comercializados exclusivamente pela internet, por meio da plataforma oficial de vendas.
Os torcedores atleticanos interessados em acompanhar a decisão podem realizar o pré-cadastro no site. O procedimento tem como objetivo facilitar o processo de compra quando a venda correspondente for liberada, mas não garante a aquisição de ingressos.
Preços dos ingressos para a final da Sul-Americana
Os ingressos foram divididos em três categorias, com preços que variam de US$ 90 a US$ 250. Confira os valores convertidos para reais, conforme a cotação informada:
- Categoria 1 — Público geral: US$ 250 (cerca de R$ 1.337)
- Categoria 2 — Público geral: US$ 180 (cerca de R$ 963)
- Categoria 3 — Torcedores dos clubes finalistas: US$ 90 (cerca de R$ 481)
Quando começa a venda de ingressos?
A comercialização será realizada em etapas, de acordo com o público e a categoria dos bilhetes.
- Quarta-feira (28), às 12h, horário local: venda exclusiva da Categoria 2 para cidadãos colombianos residentes no país. Cada comprador poderá adquirir até quatro ingressos nominativos.
- Sexta-feira (30), às 12h, horário local (14h de Brasília): início da venda para o público geral, de qualquer nacionalidade, nas Categorias 1 e 2.
- Categoria 3 — Torcidas de Atlético e Boca Juniors: a data de início das vendas ainda será anunciada. A Conmebol informou que está alinhando a logística com as diretorias dos dois clubes para liberar os ingressos destinados aos finalistas.
Seleção Brasileira
Luiz Henrique revela sonho de criança e mira nova chance na Seleção BrasileiraHá 49 minutos
Fora de Campo
Rizek é sincero sobre Flamengo na Libertadores: 'Venho dizendo'Há 1 hora
Futebol Internacional
Cria do Atlético brilha na Europa e mira duelo importante na Champions LeagueHá 1 hora
Futebol Internacional
Acidente ferroviário deixa ao menos 60 mortos na Espanha e provoca suspensão de jogos da Copa do ReiHá 2 horas
Fora de Campo
Portal europeu dispara sobre Brasileirão após 20ª demissãoHá 2 horas
Futebol Internacional
Espanha conquista oito prêmios na cerimônia da Bola de Ouro de 2026Há 3 horas
Mais LANCE!