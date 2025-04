O Liverpool vive a expectativa de conquistar a Premier League pela segunda vez na era moderna. E em duelo diante do Tottenham, o atacante Cody Gakpo recebeu uma grande moral nas redes sociais por uma atitude ainda na primeira etapa do duelo.

O holandês marcou, aos 34 minutos, o terceiro gol de sua equipe. Ao sair para a comemoração, celebrou tirando a camisa e exibindo uma vestimenta por baixo: uma camisa branca sem manga, com os dizeres "I Belong to Jesus" ("Eu pertenço a Jesus", em português").

A celebração é idêntica à que o brasileiro Kaká fez logo após conquistar a Champions League de 2006-07, com a camisa do Milan. Curiosamente, o título dos Rossoneri foi erguido em final diante do Liverpool, com dois gols de Filippo Inzaghi e vitória por 2 a 1. Nas redes sociais, internautas não perderam tempo e compararam as duas situações.

👀 Veja a comemoração de Gakpo, do Liverpool, na Premier League, e as comparações com Kaká

O tento diante dos Spurs foi o nono de Cody Gakpo na Premier League de 2024-25. O líder dos comandados de Arne Slot no quesito é Mohamed Salah, que marcou o quarto gol em Anfield e chegou a 28 bolas na rede, além de 17 assistências - também o primeiro do ranking.