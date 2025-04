​Neste domingo (27), Coady Gakpo comemorou seu gol contra o Tottenham na Premier League tirando a camisa e mostrando uma mensagem religiosa. A camisa que estava por baixo do uniforme tinha os dizeres "I belong to Jesus", ou "Eu pertenço a Jesus", em tradução para o português. Segundo a regra da Federação Inglesa, jogadores podem ser punidos se exibirem mensagens religiosas em seus uniformes ou acessórios durante as partidas.

De acordo com o Regulamento de Equipamentos da Football Association (FA), especificamente a Regra A4, é proibida a presença de mensagens religiosas, políticas ou pessoais em qualquer item do uniforme, incluindo camisetas, chuteiras ou outros equipamentos .​

— Incorporação em qualquer item de vestuário, chuteiras ou outros equipamentos de qualquer mensagem religiosa é proibida pela Regra A4 dos regulamentos do órgão regulador — diz o regulamento da FA.

Dessa maneira, é possível que Gakpo seja submetido a julgamento e pode sofrer algum tipo de punição da Federação Inglesa.

Jogador do Crystal Palace escapou de punição ao escrever mensagem religiosa na braçadeira de capitão

Em caso parecido com o de Gakpo, em dezembro de 2024, ainda nesta temporada de Premier League o defensor do Crystal Palace Marc Guéhi usou a braçadeira de capitão com os dizeres "Eu amo Jesus" em tradução livre. A braçadeira continha as cores da bandeira LGBT em campanha 'Rainbow Laces da Stonewall' do Campeonato Inglês contra a homofobia.

Jogador da Premier League, Marc Guéhi escapou de punição após escrever 'Eu amo Jesus' em braçadeira com cores do arco-íris (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Segundo o The Guardian, o jogador foi investigado de acordo com a regra A4 dos regulamentos do órgão regulador, que diz que qualquer mensagem religiosa é proibida nas partidas locais.

A Federação, contudo, decidiu não abrir um processo contra Guéhi e arquivou o caso, lembrando ao atleta que estão expressamente proibidas as mensagens de caráter religioso na liga.