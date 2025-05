Antony faz mistério sobre futuro no Betis: ‘Não sei’

Protagonista do Betis, Antony fez mistério sobre seu futuro e não garantiu permanência no clube espanhol na próxima temporada. Em coletiva na véspera do jogo de volta da semifinal da Conferente League contra a Fiorentina, o brasileiro afirmou que há incerteza sobre seus próximos passos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não sei o que vai acontecer no final da temporada, mas estou muito feliz aqui. Estou agradecido pela torcida, pelo carinho desde o primeiro dia. Desde que assinei com o Betis, minha cabeça estava em fazer o melhor para seguir fazendo história.

continua após a publicidade

Mais cedo, o presidente do Betis também comentou sobre o futuro de Antony, mas não garantiu a compra em definitivo do brasileiro. O atleta está emprestado pelo Manchester United, mas deve retornar ao clube inglês no próximo mês de junho.

- Nós tentaremos, pois ele também está feliz no clube, mas não depende só da gente, pois é um ativo do Manchester United. Não é fácil, pois é um ativo por quem se vai pagar uma grande quantidade de dinheiro. Seremos imaginativos, colocaremos opções na mesa e se o jogador ajudar, tentaremos que ele siga.

continua após a publicidade

Desde que chegou ao Betis, Antony disputou 20 jogos, marcou sete gols e contribuiu com quatro assistências. O atleta é um dos principais protagonistas da equipe de Manuel Pellegrini, que busca o título da Conference League e da classificação à Champions League via Campeonato Espanhol.