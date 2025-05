Presidente do Betis abre o jogo sobre permanência de Antony

Presidente do Betis, Ángel Haro abriu o jogo sobre a permanência de Antony na próxima temporada no clube espanhol. O dirigente afirmou que fará de tudo pela contratação do brasileiro e espera a contribuição do atleta em meio as negociações com o Manchester United.

- Nós tentaremos, pois ele também está feliz no clube, mas não depende só da gente, pois é um ativo do Manchester United. Não é fácil, pois é um ativo por quem se vai pagar uma grande quantidade de dinheiro. Seremos imaginativos, colocaremos opções na mesa e se o jogador ajudar, tentaremos que ele siga.

Sem muitas oportunidades no início do ano no Manchester United, Antony chegou ao Betis por empréstimo em janeiro. No entanto, o ciclo do brasileiro no clube espanhol se encerra no fim da temporada.

Desde que chegou ao Betis, Antony disputou 20 jogos, marcou sete gols e contribuiu com quatro assistências. O atleta é um dos principais protagonistas da equipe de Manuel Pellegrini, que busca o título da Conference League e da classificação à Champions League via Campeonato Espanhol.

Antony motivado por título com Betis

Em entrevista durante a viagem do Betis para encarar a Fiorentina, pela semifinal da Conference League, Haro afirmou que Antony está motivado na reta final de temporada. No entanto, o dirigente elogiou o coletivo ao invés de citar somente as individualidades entregues pelo brasileiro.

- Eu destacaria o rendimento coletivo. É verdade que tem individualidades que estão sendo chaves em momentos importantes, mas toda a equipe enxerga que pode conquistar o título. Há grandes jogadores no elenco, mas o rendimento coletivo está sendo alto.

Nesta quinta-feira (8), o Betis encara a Fiorentina fora de casa e precisa apenas de um empate para avançar à final. No jogo de ida, o clube espanhol derrotou os italianos por 2 a 1, sendo um dos gols marcados por Antony.