O River Plate está fora do Torneio Apertura do Campeonato Argentino. Em pleno Estádio Monumental, o time comandado por Marcelo Gallardo foi surpreendido pelo Platense e acabou eliminado nas quartas de final, após derrota nos pênaltis por 4 a 2, nesta terça-feira (20). No tempo normal, o duelo terminou empatado em 1 a 1.

continua após a publicidade

O resultado chocou o futebol argentino. Se a eliminação do Boca Juniors para o Independiente em La Bombonera já havia chamado atenção, a queda do River, favorito ao título, diante de um adversário de menor expressão como o Platense, foi ainda mais inesperada.

Simulador do Mundial de Clubes é no Lance! Acesse e simule como seu time irá finalizar o campeonato!

Mesmo atuando em casa e pressionando desde os minutos iniciais, o River saiu atrás no placar. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Taborda, jogador revelado pelo Boca e emprestado ao Platense, abriu o placar. O empate só veio nos acréscimos da etapa final, aos 56 minutos, com Mastantuono convertendo pênalti sofrido por Borja — em jogada cercada de polêmicas por uma falta anterior não marcada.

continua após a publicidade

River Plate's Colombian forward #09 Miguel Borja reacts during the Argentine Professional Football League 2025 Apertura Tournament quarter-final match between River Plate and Platense at the MAS Monumental stadium in Buenos Aires on May 20, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Nos pênaltis, o River desperdiçou duas cobranças com Castaño (trave) e Driussi (defendida), enquanto o Platense converteu quatro de suas cinco tentativas. Armani até pegou uma cobrança, mas não foi suficiente. Schor fechou a disputa e garantiu a vaga dos visitantes na semifinal contra o San Lorenzo, que eliminou o Argentinos Juniors.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

A derrota deixa o River fora da disputa do título argentino e aumenta a pressão para o restante da temporada — especialmente por conta do principal compromisso do clube no calendário: o Mundial de Clubes da FIFA.

Antes da viagem para o torneio internacional, o River ainda tem mais dois jogos. Enfrenta o Universitário, do Peru, pela fase de grupos da Libertadores, e depois o San Martín Tucumán, pela Copa Argentina. Ambos os compromissos serão decisivos não apenas para os objetivos imediatos do clube, mas também para recuperar a confiança do elenco.

Até aqui na temporada, o desempenho da equipe de Gallardo tem sido sólido: são 24 partidas disputadas, com 13 vitórias, nove empates e apenas duas derrotas.