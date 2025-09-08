O Bayer Leverkusen confirmou nesta segunda-feira (8) a contratação de Kasper Hjulmand como novo treinador da equipe. O técnico dinamarquês, de 53 anos, assinou contrato até junho de 2027 e chega para substituir Erik ten Hag, demitido após apenas três jogos oficiais no comando do clube alemão.

Hjulmand estava sem clube desde a sua saída da seleção dinamarquesa, em 2024, após a disputa da Eurocopa. No comando da Dinamarca, viveu o ponto alto da carreira ao alcançar a semifinal da Euro 2021, a primeira do país desde 1992. Conhecido pelo estilo de liderança transparente e pelo trabalho de renovação da seleção escandinava, ele terá agora a missão de reorganizar o vice-campeão alemão, que iniciou a temporada de forma instável.

A curta passagem de Ten Hag e a nova fase do Leverkusen

A demissão de Erik ten Hag foi oficializada no dia 1º de setembro, encerrando uma passagem relâmpago no Leverkusen. O treinador holandês havia sido escolhido para suceder Xabi Alonso, que partiu rumo ao Real Madrid. Porém, sua gestão não durou mais do que dois meses.

Durante a pré-temporada, acumulou resultados decepcionantes, como derrotas para o Chelsea e para o sub-20 do Flamengo, no Rio de Janeiro. Nos jogos oficiais, apesar da vitória sobre o Sonnenhof Grossaspach pela Copa da Alemanha, a equipe tropeçou nas duas primeiras rodadas da Bundesliga, sendo derrotada pelo Hoffenheim e empatando contra o Werder Bremen após abrir dois gols de vantagem.

Erik ten Hag, ex-técnico do Bayer Leverkusen (Foto: Glyn KIRK / AFP)

A diretoria entendeu que o trabalho não apresentava perspectivas de evolução e optou por uma mudança rápida antes da pausa da Data Fifa de setembro. Rogier Meijer, auxiliar-técnico, comandou após a saída de Ten Hag, mas Hjulmand tem sua estreia marcada para o confronto contra o Eintracht Frankfurt, no próximo dia 12, pela Bundesliga.

Com a escolha, o Leverkusen aposta em um treinador que conhece bem o futebol europeu e que foi observado de perto pelo clube nos últimos anos. O primeiro grande desafio do dinamarquês será estrear na Champions League diante do Copenhagen, em 18 de setembro, no Estádio Parken, justamente onde fez história com a seleção de seu país.

