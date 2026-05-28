Futebol Internacional

Não é Messi: Barcelona negocia contratação de campeão do mundo com a Argentina

Clube catalão está próximo de anunciar primeiro reforço da próxima temporada

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/05/2026
11:50
Favorite o Lance! no Google
Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)
Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)
O Barcelona negocia a contratação do atacante Julián Álvarez para repor a saída de Robert Lewandowski, segundo o "Marca". Após iniciar os contatos com o empresário do centroavante, o clube catalão irá se sentar para conversar com o Atlético de Madrid em busca de um denominador comum.

Na mira do Barcelona, Julián Álvarez já demonstrou o desejo em vestir a camisa do clube catalão na próxima temporada. Na última quarta-feira (27), Deco fez uma reunião com o agente do jogador, em que ficou clara a vontade de ambos os lados em encontrar um acordo.

Por outro lado, o Atlético de Madrid não planeja facilitar a saída de um de seus ativos mais importantes. No entanto, os colchoneros já foram comunicados por Julián Álvarez do desejo de se transferir para o Barcelona na janela de transferências.

Julián Álvarez tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2030, e o clube espanhol deve pedir aproximadamente 150 milhões de euros (R$ 882 milhões). O Barcelona entende que a negociação não será fácil, mas irá tentar até a reta final do mercado.

Barcelona acerta chegada de Gordon

O Barcelona já acertou a chegada do primeiro reforço para a próxima temporada: Anthony Gordon, do Newcastle. O clube desembolsou 70 milhões de euros (R$ 411 milhões), além de 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) em metas que podem ser alcançadas. Os culés planejam se colocar na briga pela Champions League.

Nesta quinta-feira (28), o inglês desembarcará na Catalunha, onde realizará exames médicos antes de assinar contrato e ser anunciado oficialmente como reforço do Barcelona.

Anthony Gordon comemorando gol do Newcastle na Champions League (Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP)
