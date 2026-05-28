PSG x Arsenal opõe Dembelé e Saka em final particular pelo topo do futebol europeu

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A final de 2026 da Champions League parece caminhar para um confronto simbólico que atravessa a disputa em campo para um duelo particular entre dois talentosos jogadores, que têm papel decisivo em seus times e podem ser protagonistas na partida mais esperada da temporada europeia.

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De um lado, Ousmane Dembélé chega à decisão como o jogador que alcançou o topo do futebol e transformou potencial em consagração. Do outro, Bukayo Saka aparece como o rosto de uma geração que tenta ocupar esse espaço. A final entre Paris Saint-Germain e Arsenal, marcada para o próximo sábado (30), às 13h (de Brasília), na Puskás Aréna, em Budapeste, coloca frente a frente o astro consolidado e o candidato a herdeiro do posto.

Existe claramente um Dembélé antes e outro depois de 2025. Durante anos, o atacante francês conviveu com lesões, irregularidade e a sensação permanente de que nunca alcançaria plenamente o status projetado quando deixou o Borussia Dortmund para se tornar o segundo jogador mais caro da história ao assinar com o Barcelona, em 2017. Os questionamentos acompanharam sua passagem pela Espanha. O talento jamais esteve em discussão. A continuidade, sim.

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Tudo mudou nos últimos 12 meses. Dembélé liderou a temporada histórica do PSG, campeão da Ligue 1, da Copa da França e da Champions League, além de alcançar a final do Mundial de Clubes. O atacante ainda conquistou a Bola de Ouro e o prêmio The Best da Fifa, consolidando a transformação de promessa irregular em protagonista absoluto do futebol europeu.

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Os números ajudam a explicar o salto de patamar. Na liga francesa e nas copas nacionais, Dembélé disputou 25 partidas, marcou 12 gols e distribuiu oito assistências. Participou diretamente de um gol a cada 61 minutos. Foram 52 finalizações, 23 delas no alvo, média de 2,1 chutes por jogo e conversão de 57% das grandes chances. Na Champions, manteve impacto semelhante: sete gols e duas assistências em 12 partidas, com participação direta em gol a cada 82 minutos.

A explosão técnica veio acompanhada da maturidade coletiva que Luis Enrique sempre enxergou no atacante.

— Ousmane sempre foi um jogador diferente, qualquer que seja sua posição. Ele sempre foi capaz de driblar dois, três ou quatro jogadores, de dar vários passes decisivos e de marcar gols — exaltou o treinador do PSG.

A temporada, porém, voltou a expor a fragilidade física que durante anos impediu Dembélé de atingir regularidade completa. Desde setembro do ano passado, o francês sofreu quatro interrupções por lesão. A mais recente foi uma distensão muscular na panturrilha direita, problema do qual ainda se recupera para disputar a decisão em Budapeste.

Enquanto Dembélé chega tentando confirmar o domínio conquistado na temporada passada, Saka desembarca na final tentando construir o mesmo caminho. O inglês simboliza a reconstrução do Arsenal e a ambição de um clube que nunca venceu a Champions League. Há 20 anos, os londrinos disputaram sua única decisão europeia, derrotados pelo Barcelona por 2 a 1, em Paris, com gol decisivo do brasileiro Belletti.

Agora, o Arsenal tenta transformar a geração liderada por Saka em protagonista continental. O clube encerrou o jejum de 22 anos sem conquistar a Premier League e chega à decisão europeia sustentado pela sensação de maturidade competitiva construída ao longo da temporada. Nenhuma equipe conseguiu derrotar os ingleses na atual edição da Champions.

Saka beija troféu da Premier League: título alivia a pressão no Arsenal para a Champions (Foto: Adrian Dennis / AFP)

A caminhada de Saka também atravessou obstáculos físicos. O atacante voltou aos gramados apenas em abril, após mais de um mês afastado por uma lesão no tendão de Aquiles. No ano anterior, passou mais de três meses fora depois de uma cirurgia na coxa direita. Ainda assim, manteve papel decisivo no crescimento do Arsenal.

Os números do inglês são menos explosivos do que os de Dembélé, embora revelem influência constante. Na Premier League e nas copas nacionais, Saka participou de 38 jogos, marcou oito gols e deu cinco assistências. Na Champions, somou três gols e duas assistências em dez partidas, participando diretamente de um gol a cada 120 minutos. Produziu 27 finalizações no torneio europeu, 15 delas no alvo, além de criar três grandes chances.

A semifinal da temporada passada permanece como uma memória importante no duelo entre Arsenal e PSG. Os franceses venceram os dois confrontos e consolidaram o caminho rumo ao título europeu. Saka carregou o peso de uma oportunidade desperdiçada em Paris, quando perdeu uma chance que poderia recolocar os ingleses na disputa da vaga. Desta vez, o atacante chega à decisão transformado em um dos símbolos da confiança do Arsenal após marcar e ser decisivo na semifinal diante do Atlético de Madrid.

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A final em Budapeste parece reunir duas trajetórias que se cruzam em momentos opostos. Dembélé entra em campo tentando defender o lugar conquistado entre os melhores jogadores do mundo depois de finalmente cumprir o potencial que o acompanhava desde a adolescência. Saka aparece como o desafiante que busca transformar talento em domínio continental, exatamente como o francês fez um ano antes.