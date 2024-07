Brasileiros e espanhóis ‘brigam’ por Bola de Ouro na web; Vini Jr é favorito

Vini Jr, Rodri e Carvajal geram debate nas redes sociais sobre a Bola de Ouro (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF, Javier Soriano/AFP e Ina Fassbender/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 19:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Com o fim da Eurocopa e a conquista do título pela Espanha, a discussão em relação ao Bola de Ouro voltou ao centro do debate. Nas redes sociais, os brasileiros seguem muito confiantes na premiação a Vini Jr.

No entanto, os espanhóis iniciaram uma campanha para que Rodri, eleito o melhor jogador do torneio de seleções da Europa, ou Carvajal vencessem o troféu individual. Resta saber quem será o vencedor no dia 30 de outubro, na França.

