Com título do PSG, veja os grandes que ainda não ganharam a Champions

Além do recorde quebrado de maior goleada em uma final de Champions, a vitória do PSG em cima da Inter de Milão, por 5 a 0, permitiu a entrada do time francês ao panteão de campeões da principal competição europeia de clubes. Apesar do recente protagonismo desempenhado nos últimos anos, a equipe de Dembelé só alcançou a glória continental nesta temporada.

Com a saída do PSG da lista de grandes times que nunca venceram a Champions, outros clubes com história, torcida numerosa e passagens marcantes pelo torneio seguem na espera por sua primeira glória. Relembre alguns clubes que continuam nessa classificação.

Atlético de Madrid

O clube espanhol é, possivelmente, o caso mais emblemáticos da lista. Terceiro maior campeão espanhol e finalista em três ocasiões (1973/74, 2013/14 e 2015/16) na Champions, o Atlético de Madrid ficou com o vice em todas elas – as duas mais recentes em derrotas marcantes para o rival Real Madrid. Sob o comando do técnico Diego Simeone, o time se consolidou como força no cenário europeu, mas ainda persegue o título inédito.

Galeria de troféus: 3x Europa League, 3x Supercopa da UEFA, 1x Recopa Europeia, 11x La Liga, 10x Copa do Rei e 2x Supercopa da Espanha.

Arsenal

Um dos integrantes do "Big Six" da Inglaterra – termo que caracteriza o grupo de times de destaque do país –, o clube londrino chegou mais perto em 2005/06, quando foi derrotado pelo Barcelona na final. Mesmo com uma posição de destaque no continente, o Arsenal ainda não conquistou a "orelhuda".

Galeria de troféus: 1x Recopa Europeia, 13x Premier League, 14x Copa da Inglaterra, 17x Supercopa da Inglaterra e 2x Copa da Liga Inglesa.

Roma

A Roma chegou à final da Champions uma única vez, em 1983/84, e foi derrotada pelo Liverpool em pleno Estádio Olímpico, na capital italiana. Desde então, o time de Totti alternou entre campanhas modestas e decepções. A semifinal de 2017/18 reacendeu a esperança, mas a conquista ainda não veio.

Galeria de troféus: 1x Conference League, 3x Serie A, 9x Copa da Itália e 2x Supercopa da Itália.

Tottenham

Ao lado do Arsenal, o Tottenham é o único do "Big Six" inglês a não ter vencido a Champions. O time inglês alcançou sua primeira final em 2018/19, mas foi superado pelo Liverpool. Na ocasião, a campanha até a decisão foi considerada uma das mais emocionantes daquela edição, mas o título acabou não vindo. Em 2025, o Tottenham quebrou um jejum de 17 anos e levantou uma taça, a da Europa League – o segundo torneio mais importante a nível continental, atrás da Champions League.

Galeria de troféus: 3x Europa League, 1x Recopa Europeia, 2x Premier League, 8x Copa da Inglaterra, 4x Copa da Liga Inglesa e 7x Supercopa da Inglaterra.

Lyon

Com sete títulos franceses consecutivos entre 2001/02 e 2007/08, o Lyon dominou o cenário doméstico na década passada, mas nunca transformou sua força nacional em sucesso continental. As melhores campanhas foram duas semifinais, em 2009/10 e 2019/20 – ambas tendo sido eliminados pelo Bayern de Munique. A equipe feminina do clube, por outro lado, é uma potência absoluta: é a maior campeã da Champions, com 8 títulos.

Galeria de troféus: 7x Ligue 1, 5x Copa da França, 8x Supercopa da França e 1x Copa da Liga Francesa.

Napoli

Bicampeã italiana da Serie A nos tempos de Maradona, novamente campeã em 2022/23 após mais de três décadas e atual campeã do torneio, a Napoli tem tradição, mas ainda não conseguiu transformar isso em sucesso na principal competição europeia. A equipe italiana teve participações modestas na Champions ao longo dos anos e, embora tenha voltado a se consolidar como força nacional nos últimos tempos, ainda busca uma campanha histórica no cenário continental.

Galeria de troféus: 1x Europa League, 4x Serie A, 6x Copa da Itália e 2x Supercopa da Itália.

Menções honrosas

Clubes como o espanhol Sevilla (7x campeão da Europa League), o alemão Bayer Leverkusen (finalista da Champions e penúltimo campeão da Bundesliga) e Valencia (finalista da Champions em duas edições consecutivas) também carregam peso histórico, mas seguem na busca de novas glórias continentais – de preferência, a maior delas.