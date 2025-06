A última rodada de La Liga 2 teve grandes emoções na Espanha, com foco na briga pelo acesso direto e pela vaga nos playoffs. O Levante já havia garantido a subida à elite e entrou em campo para confirmar a conquista, enquanto o Elche cravou a segunda vaga. Confira o resumo da rodada com o Lance!.

O Levante recebeu o Eibar no Ciudad de Valencia e fez o que precisava para ser campeão. Adrián de la Fuente, aos 38 minutos do segundo tempo, converteu penalidade para garantir o triunfo por 1 a 0 e erguer o troféu, com 79 pontos.

A segunda vaga ficou com o Elche, que não encontrou dificuldades em seu compromisso. A equipe do jovem treinador Eder Sarabia fez largos 4 a 0 no Deportivo La Coruña mesmo fora de casa, no Riazor, e chegou a 77 pontos, confirmando o retorno à primeira divisão. El Ghezouani, Nwankwo, Valera e Pedro Bigas colocaram o clube de volta no primeiro escalão.

Elche subiu para a primeira divisão de La Liga após vencer o La Coruña (Foto: Reprodução)

Já o último dos três lugares de ascensão à divisão superior ficará por conta dos playoffs. Os times do terceiro ao sexto lugar se classificaram em grande disputa. Oviedo, Mirandés, Racing e Almería se qualificaram e vão ao mata-mata pelo lugar em La Liga.

Os componentes do quarteto ganharam em seus respectivos compromissos. O principal ficou por conta de Racing e Granada, já que o clube da Andaluzia, em sétimo, tinha condições de subir. Inclusive, largou na frente com segundos de jogo, por intermédio de Rebbach. Dez minutos depois, Juanca Arana deixou tudo igual, em resultado que já colocava o time de Santander no mata-mata, mas em sexto, devido à vitória do Almería sobre o Tenerife. Porém, aos 51 minutos do segundo tempo, Sangalli virou o confronto e não só garantiu os playoffs, mas o quinto lugar, o que mudou a formação dos jogos.

Com a configuração final da tabela, o Oviedo, terceiro colocado, pega o Almería, sexto, enquanto Mirandés e Racing se enfrentam. Veja abaixo as datas:

JOGOS DE IDA

Almería x Oviedo - 7 de junho

Racing x Mirandés - 8 de junho

JOGOS DE VOLTA

Oviedo x Almería - 11 de junho

Mirandés x Racing - 12 de junho

Na elite, o fim trouxe a sensação do calvário para Leganés, Las Palmas e Real Valladolid. O clube de Madrid lutou até o fim, mas ficou um ponto atrás de Sevilla e Girona (41 e 41 a 40), concluindo o descenso. A equipe de Gran Canaria já havia sido rebaixado com antecedência, assim como os Pucelas, que terminaram com apenas 16 pontos e foram vendidos pelo brasileiro Ronaldo Fenômeno.

