Croácia: como está a geração que eliminou o Brasil em 2022 neste ciclo?

Nos últimos anos, a Croácia foi um dos protagonistas do futebol de seleções. Desde 2018, o país chegou em finais de Copa do Mundo, Liga das Nações e outras boas campanhas em Eliminatórias e Eurocopa. Um dos pontos auges deste período foi a classificação à semifinal do Mundial de 2022, no Catar, contra o Brasil, sob a liderança do lendário meio-campista Luka Modric.

Atualmente, a Croácia vive ótima fase nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e sonha em mais uma vez fazer história em Mundiais. Por conta disso, o Lance! te mostra como os croatas se ergueram e se tornaram uma das principais seleções de futebol do mundo.

Copa do Mundo 2018

Croácia e França na final da Copa de 2018, na Rússia (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Em outubro de 2017, após uma eliminatória em risco, Zlatko Dalic foi contratado para assumir a Croácia e mudar a história do país. O começo da trajetória do time xadrex nos principais torneios de seleções foi na Copa do Mundo de 2018, com a melhor campanha da história do país em Copas, superando o terceiro lugar em 1998. Naquela ocasião, os croatas lideraram o Grupo D com 100% de aproveitamento, vencendo Argentina, Nigéria e Islândia.

No mata-mata, a seleção mostrou resistência nas oitavas de final, ao superar a Dinamarca nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no tempo normal. Em seguida, a Croácia derrubou a Rússia, país-sede daquele Mundial, também nos pênaltis: 4 a 3 nas cobranças e 2 a 2 no tempo regulamentar.

Com Modric sendo destaque e o motor da Croácia em todos os jogos, foi a hora da Inglaterra, uma das favoritas ao título, cair na prorrogação e ser derrotado por 2 a 1 pelos croatas na semifinal. Na decisão, porém, o time de Zlatko Dalic não conseguiram superar a França de Kylian Mbappé e perderam por 4 a 2. Mesmo com o vice-campeonato, Luka foi eleito o melhor jogador da competição e o Bola de Ouro da temporada.

Copa do Mundo 2022

Luka Modric e Vini Jr em ação durante Croácia x Brasil na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Em 2022, imaginava-se que a Croácia não repetiria o feito. Apesar de não ter chegado à final, repetiu garantiu o terceiro lugar, assim como em 1998. A seleção avançou como segundo lugar no Grupo F em um grupo desafiador: na estreia, empatou por 0 a 0 com Marrocos, que viria a ser semifinalista contra a França; goleou o Canadá por 4 a 1, com Andrej Kramarić marcando duas vezes, e igualou com outro 0 a 0, dessa vez com a Bélgica.

A partida mais marcante do mata-mata foi a vitória sobre a Seleção Brasileira nos pênaltis, nas quartas de final. Após eliminar o Japão nas penalidades na fase anterior, a Croácia dominou o meio-campo e contou com uma atuação heróica de Perisic, Brozovic, Livakovic e Modric. Depois de 90 minutos sem gols, Neymar marcou na prorrogação, mas Bruno Petkovic frustrou a classificação dos brasileiros.

Na semifinal, a Croácia perdeu seu primeiro jogo: a seleção sofreu um 3 a 0 para a Argentina, liderada por Messi e que viria a ser tricampeã posteriormente. Os comandados de Zlatko Dalic venceram Marrocos na disputa de terceiro lugar. Apesar de não ter levantado troféus, a Croácia se reafirmou como uma nação de elite no futebol e consolidou novos talentos nascidos no país.

Euro 2020 e 2024

Luka Modric lamenta eliminação da Croácia na Euro 2024 (Foto: Christophe SIMON / AFP)

Após ter encantado os amantes do futebol na Copa do Mundo de 2018, o desempenho na Eurocopa foi mais desafiador para a Croácia. Em 2020/21, a seleção avançou da fase de grupos, mas foi eliminada nas oitavas de final pela Espanha, sendo derrotada por 5 a 3 na prorrogação (após empate em 3 a 3 no tempo normal).

Na edição seguinte, em 2024, foi pior: a Croácia ficou em terceiro lugar no grupo B, com apenas 2 pontos, fruto dos empates com a Albânia, em 2 a 2, e com a Itália, em 1 a 1, nas duas últimas rodadas. A equipe perdeu para a Espanha, por 3 a 0, na estreia.

Liga das Nações 2022/23

Rodri, da Espanha, e Luka Modric, da Croácia (Foto: Laurence Griffiths e KARIM JAAFAR / AFP)

A campanha da Croácia na Nations League 2022/23 é mais uma prova da sua consistência em grandes competições mundiais e europeias, mas que acabou em mais um vice-campeonato. O país se classificou para o "Final Four" da competição após uma fase de grupos praticamente perfeita (quatro vitórias, um empate e uma derrota).

Na semifinal, a seleção croata pegou a Holanda, país anfitrião da fase final. Após um empate em 2 a 2 no tempo normal, a Croácia, mais uma vez, mostrou força em prorrogações e dominou o tempo extra e venceu por 4 a 2. Contra a Espanha na grande decisão, Luka Modric e seus companheiros seguraram o 0 a 0, mas foram eliminados nos pênaltis, por 5 a 4.

Apesar da derrota nos pênaltis, a campanha consolidou a Croácia como uma seleção de elite. Liderada pela lenda do Real Madrid, que continuava a ter um papel central e decisivo, a equipe provou ser capaz de competir e eliminar as maiores forças do continente e do mundo.

Como a Croácia está agora?

Modric é exaltado por companheiros da Croácia após vitória sobre a Tchéquia nas Eliminatórias (Foto: Damir Sencar/AFP)

Em busca da classificação para a Copa do Mundo de 2026, a Croácia permanece com desempenho forte e encaminha uma vaga direta para o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México. A seleção integra o Grupo L das Eliminatórias Europeias e, após os primeiros jogos, tem mostrado consistência.

No grupo com Tchéquia, Montenegro, Ilhas Faroé e Gibraltar, os croatas lideram com 16 pontos, sendo cinco vitórias e um empate, além de 20 gols marcados e apenas um sofrido. Na Data Fifa de novembro, basta apenas uma vitória para garantir seu passaporte para a Copa.

