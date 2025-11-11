menu hamburguer
Futebol Internacional

Croácia: como está a geração que eliminou o Brasil em 2022 neste ciclo?

Lance! mostra como os croatas se tornaram uma das principais seleções de futebol do mundo

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 11/11/2025
05:00
Modric comemora gol marcado pela Croácia na vitória sobre a Tchéquia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo
Modric comemora gol marcado pela Croácia na vitória sobre a Tchéquia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Damir Sencar/AFP)
Nos últimos anos, a Croácia foi um dos protagonistas do futebol de seleções. Desde 2018, o país chegou em finais de Copa do Mundo, Liga das Nações e outras boas campanhas em Eliminatórias e Eurocopa. Um dos pontos auges deste período foi a classificação à semifinal do Mundial de 2022, no Catar, contra o Brasil, sob a liderança do lendário meio-campista Luka Modric.

Atualmente, a Croácia vive ótima fase nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e sonha em mais uma vez fazer história em Mundiais. Por conta disso, o Lance! te mostra como os croatas se ergueram e se tornaram uma das principais seleções de futebol do mundo.

Copa do Mundo 2018

Não deu para a Croácia. A França venceu por 4 a 2 e conquistou o título da Copa do Mundo de 2018. A Croácia passou por três prorrogações e sentiu o físico na decisão. Falhas de Subasic e Modric apagado foram pontos do resultado. Confira as notas! (Por Marcello Neves - marcelloneves@lancenet.com.br)
Croácia e França na final da Copa de 2018, na Rússia (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Em outubro de 2017, após uma eliminatória em risco, Zlatko Dalic foi contratado para assumir a Croácia e mudar a história do país. O começo da trajetória do time xadrex nos principais torneios de seleções foi na Copa do Mundo de 2018, com a melhor campanha da história do país em Copas, superando o terceiro lugar em 1998. Naquela ocasião, os croatas lideraram o Grupo D com 100% de aproveitamento, vencendo Argentina, Nigéria e Islândia.

No mata-mata, a seleção mostrou resistência nas oitavas de final, ao superar a Dinamarca nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no tempo normal. Em seguida, a Croácia derrubou a Rússia, país-sede daquele Mundial, também nos pênaltis: 4 a 3 nas cobranças e 2 a 2 no tempo regulamentar.

Com Modric sendo destaque e o motor da Croácia em todos os jogos, foi a hora da Inglaterra, uma das favoritas ao título, cair na prorrogação e ser derrotado por 2 a 1 pelos croatas na semifinal. Na decisão, porém, o time de Zlatko Dalic não conseguiram superar a França de Kylian Mbappé e perderam por 4 a 2. Mesmo com o vice-campeonato, Luka foi eleito o melhor jogador da competição e o Bola de Ouro da temporada.

Copa do Mundo 2022

Luka Modric e Vini Jr em ação durante Croácia x Brasil na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
Luka Modric e Vini Jr em ação durante Croácia x Brasil na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Em 2022, imaginava-se que a Croácia não repetiria o feito. Apesar de não ter chegado à final, repetiu garantiu o terceiro lugar, assim como em 1998. A seleção avançou como segundo lugar no Grupo F em um grupo desafiador: na estreia, empatou por 0 a 0 com Marrocos, que viria a ser semifinalista contra a França; goleou o Canadá por 4 a 1, com Andrej Kramarić marcando duas vezes, e igualou com outro 0 a 0, dessa vez com a Bélgica.

A partida mais marcante do mata-mata foi a vitória sobre a Seleção Brasileira nos pênaltis, nas quartas de final. Após eliminar o Japão nas penalidades na fase anterior, a Croácia dominou o meio-campo e contou com uma atuação heróica de Perisic, Brozovic, Livakovic e Modric. Depois de 90 minutos sem gols, Neymar marcou na prorrogação, mas Bruno Petkovic frustrou a classificação dos brasileiros.

Na semifinal, a Croácia perdeu seu primeiro jogo: a seleção sofreu um 3 a 0 para a Argentina, liderada por Messi e que viria a ser tricampeã posteriormente. Os comandados de Zlatko Dalic venceram Marrocos na disputa de terceiro lugar. Apesar de não ter levantado troféus, a Croácia se reafirmou como uma nação de elite no futebol e consolidou novos talentos nascidos no país.

Euro 2020 e 2024

Luka Modric lamenta eliminação da Croácia na Euro 2024 (Foto: Christophe SIMON / AFP)
Luka Modric lamenta eliminação da Croácia na Euro 2024 (Foto: Christophe SIMON / AFP)

Após ter encantado os amantes do futebol na Copa do Mundo de 2018, o desempenho na Eurocopa foi mais desafiador para a Croácia. Em 2020/21, a seleção avançou da fase de grupos, mas foi eliminada nas oitavas de final pela Espanha, sendo derrotada por 5 a 3 na prorrogação (após empate em 3 a 3 no tempo normal).

Na edição seguinte, em 2024, foi pior: a Croácia ficou em terceiro lugar no grupo B, com apenas 2 pontos, fruto dos empates com a Albânia, em 2 a 2, e com a Itália, em 1 a 1, nas duas últimas rodadas. A equipe perdeu para a Espanha, por 3 a 0, na estreia.

Liga das Nações 2022/23

Espanha x Croácia é o grande destaque dos jogos de hoje. Foto: Laurence Griffiths e KARIM JAAFAR / AFP
Rodri, da Espanha, e Luka Modric, da Croácia (Foto: Laurence Griffiths e KARIM JAAFAR / AFP)

A campanha da Croácia na Nations League 2022/23 é mais uma prova da sua consistência em grandes competições mundiais e europeias, mas que acabou em mais um vice-campeonato. O país se classificou para o "Final Four" da competição após uma fase de grupos praticamente perfeita (quatro vitórias, um empate e uma derrota).

Na semifinal, a seleção croata pegou a Holanda, país anfitrião da fase final. Após um empate em 2 a 2 no tempo normal, a Croácia, mais uma vez, mostrou força em prorrogações e dominou o tempo extra e venceu por 4 a 2. Contra a Espanha na grande decisão, Luka Modric e seus companheiros seguraram o 0 a 0, mas foram eliminados nos pênaltis, por 5 a 4.

Apesar da derrota nos pênaltis, a campanha consolidou a Croácia como uma seleção de elite. Liderada pela lenda do Real Madrid, que continuava a ter um papel central e decisivo, a equipe provou ser capaz de competir e eliminar as maiores forças do continente e do mundo.

Como a Croácia está agora?

Modric é exaltado por companheiros da Croácia após vitória sobre a Tchéquia nas Eliminatórias (Foto: Damir Sencar/AFP)
Modric é exaltado por companheiros da Croácia após vitória sobre a Tchéquia nas Eliminatórias (Foto: Damir Sencar/AFP)

Em busca da classificação para a Copa do Mundo de 2026, a Croácia permanece com desempenho forte e encaminha uma vaga direta para o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México. A seleção integra o Grupo L das Eliminatórias Europeias e, após os primeiros jogos, tem mostrado consistência.

No grupo com Tchéquia, Montenegro, Ilhas Faroé e Gibraltar, os croatas lideram com 16 pontos, sendo cinco vitórias e um empate, além de 20 gols marcados e apenas um sofrido. Na Data Fifa de novembro, basta apenas uma vitória para garantir seu passaporte para a Copa.

