Jornal critica Vini Jr em empate do Real Madrid: 'Estraga tudo'

Durante o empate entre Real Madrid e Rayo Vallecano, Vinicius Júnior protagonizou mais um episódio polêmico com torcedores rivais, o que levou o jornal "Mundo Deportivo" a criticar de forma bastante contundente o brasileiro: "estraga tudo". O atacante brasileiro foi vaiado desde o primeiro minuto e respondeu com provocações.

Vaiado desde o primeiro momento e sempre que tocava na bola, o brasileiro tentou manter a compostura, mas no fim a tensão o dominou. Vinicius Júnior mais uma vez não hesitou em responder às provocações, fazendo um sinal do número 2, em alusão à segunda divisão, para a torcida e também ironizando a presença dos torcedores do Rayo Vallecano contra o Real Madrid:

"Pagaram para me ver", disse Vinicius, em vídeo captado pela emissora "MoviStar".

Além disso, a "Movistar+" também publicou um vídeo dos jogadores indo para o vestiário no intervalo, no qual Vini pode ser visto chamando Álvaro García, do Rayo, de "terrível".

Vini no duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano, pela 12ª rodada de La Liga. (Foto: Thomas Coex/AFP)

Apesar do empate, Real Madrid segue líder

O Real Madrid é líder de La Liga com 31 pontos, três a mais que o vice Barcelona após 12 rodadas. O time de Xabi Alonso volta à campo no próximo dia 23, contra o Elche, fora de casa, após a Data Fifa. Três dias depois, vai até a Grécia para enfrentar o Olympiacos, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Vinicius Júnior estará à serviço da Seleção Brasileira durante a pausa.

