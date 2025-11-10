Ex-Palmeiras brilha e internautas vão à loucura: 'Novo Thiago Silva'
Emprestado pelo Manchester City, zagueiro chama atenção por consistência defensiva
O zagueiro brasileiro Vitor Reis voltou a ser um dos grandes destaques do Girona na vitória por 1 a 0 sobre o Alavés, no último sábado, pela La Liga. O resultado encerrou uma sequência de três partidas sem vencer e recolocou o time catalão na briga pelas primeiras posições do Campeonato Espanhol.
Com 100% dos duelos vencidos e nenhum drible sofrido, o defensor de 19 anos foi o pilar da solidez defensiva da equipe. O desempenho confirmou a consistência que vem marcando sua temporada: em 11 partidas pela liga, Vitor sofreu apenas um drible – marca que reforça sua leitura de jogo e eficiência no um contra um.
Vitor Reis lidera ranking e repercute nas redes
Além da segurança na defesa, Vitor Reis também lidera o ranking de minutagem entre jogadores sub-20 na atual edição da La Liga. O zagueiro é o jovem com mais minutos em campo, à frente de nomes como Arda Güler, Lamine Yamal e Franco Mastantuono – uma das metas que o motivaram a aceitar o projeto do Girona.
A atuação contra o Alavés repercutiu rapidamente nas redes sociais. Torcedores elogiaram o desempenho do brasileiro e compararam seu estilo a grandes defensores. Veja:
Entre os elogios, também houve mensagens de torcedores do Palmeiras, clube que revelou o zagueiro, pedindo seu retorno. "Palmeiras podia trazer de volta", publicou um fã. Enquanto isso, outros já projetam voos maiores para o defensor. "Logo vai ser titular da seleção", afirmou outro comentário que viralizou.
