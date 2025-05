A renovação de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr está sob alerta vermelho. O craque português tinha uma extensão contratual encaminhada até o fim do primeiro semestre de 2027, mas tudo pode mudar após a queda na Champions Asiática, segundo o jornal espanhol "As".

A eliminação diante do Kawasaki Frontale-JAP, na quarta (30), pode ter efeitos na assinatura do novo acordo, visto que o astro ainda não conseguiu conquistar um torneio de maior expressão com os Cavaleiros de Najd. A presença no continental em 2025-26, inclusive, está ameaçada, fator que também pode dificultar o final feliz na negociações.

Clubes da Saudi Pro League têm direito a três vagas na competição asiática através da liga. Entretanto, se um time do país conquista a Champions, o número é reduzido aos dois melhores colocados. Na decisão, está o Al-Ahli de Roberto Firmino, frente ao Kawasaki. Se o "Nacional" levar a melhor, o Al-Nassr deixa a zona de qualificação, que seria ocupada apenas por Al-Ittihad e Al-Hilal.

Para não dar chance ao azar, o time de Cristiano tem cinco jogos para ultrapassar o Crescente na segunda posição, e a missão não é tão complicada, já que os rivais são separados por apenas dois pontos. Entretanto, em caso de título dos japoneses, a terceira posição segue garantindo o time na Liga dos Campeões de 2025-26.

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr (Foto: Divulgação)

7️⃣ Cristiano Ronaldo protagonizou a queda do Al-Nassr na Champions

A eliminação diante dos nipônicos aconteceu na quarta-feira (30), em Riade (SAU). Ito abriu o placar para os nipônicos, mas Mané deixou tudo igual; Ozeki e Ienaga recolocaram o Frontale em vantagem, e Yahya, no fim, diminuiu. Nos acréscimos, Ronaldo teve a chance de levar o confronto à prorrogação, mas não conseguiu finalizar uma bola pingada dentro da pequena área, mesmo após driblar o goleiro Yamaguchi. Após o confronto, o camisa 7 lamentou a derrota nas redes sociais.

- Às vezes, o sonho tem que esperar. Tenho orgulho deste time e de tudo o que demos em campo. Obrigado a todos os fãs que acreditaram em nós e nos apoiaram em cada passo do caminho. Seu apoio significa o mundo - disse o astro.

Restam aos Cavaleiros cinco compromissos até o fim da Saudi Pro League. O próximo, inclusive, é um clássico: duelo com o Al-Ittihad de Benzema, na quarta-feira (7), às 15h (de Brasília), no Estádio King Saud University, em Riade (SAU).