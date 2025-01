De saída do Al-Hilal, Neymar ainda não tem um futuro definido no futebol. Os problemas de saúde, com lesões graves e recuperações lentas, impossibilitaram o atacante de desempenhar plenamente no clube árabe e o espaço no elenco foi perdido. Time dos ex-companheiros mais vitoriosos do camisa 10, Inter Miami surgiu como destino provável para o brasileiro já nesta temporada. Javier Mascherano, técnico da equipe norte-americana, explicou a situação entre o craque e o time.

Diante das crescentes especulações, o técnico do Inter Miami esclareceu que, por enquanto, a contratação de Neymar pelo clube da Major League Soccer (MLS) é inviável, principalmente devido às restrições salariais impostas pela liga. Apesar da possibilidade, de Neymar reunir-se com Lionel Messi e Luis Suárez no Inter Miami, ter animado os fãs, Mascherano destacou as dificuldades de fechar com o atacante para a temporada.

- Não podemos falar sobre Ney porque não temos nada. Obviamente, Ney é um grande jogador. Todo técnico no mundo o quer, mas vocês conhecem as regras da MLS sobre limite salarial. Para nós, neste momento, é impossível pensar nele - explicou Mascherano.

Neymar, atualmente no Al-Hilal, tem contrato com o clube saudita até junho de 2025, mas já está livre para iniciar negociações com outras equipes desde 1º de janeiro de 2025. Com possibilidade de novos destinos, Neymar afirmou estar feliz no atual clube e na Arábia Saudita, mas expressou entusiasmo com a ideia de jogar novamente ao lado de Messi e Suárez.

- Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio. Estou feliz no Al-Hilal, estou feliz na Arábia Saudita, mas quem sabe… o futebol é cheio de surpresas - comentou Neymar, em entrevista à CNN.

Os torcedores que queriam assistir Neymar de volta aos gramados não foram "recompensados" nas quartas de final da Copa do Rei Saudita contra o Al-Ittihad, pois o atacante não atuou na partida. Sem o camisa 10, Al-Hilal foi eliminado nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar e prorrogação.

Neymar, que está em fase final de recuperação de uma ruptura no tendão da coxa esquerda sofrida em novembro, não foi relacionado para a partida decisiva, apesar de ter participado dos treinamentos com o grupo e atuado em um amistoso no dia 30 de dezembro de 2024. A ausência do jogador não foi explicada pelo clube. Na última quinta-feira (2), o camisa 10 não participou dos treinos por conta de uma dor de estômago.

