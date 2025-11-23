'480 milhões de euros jogados no lixo', diz jornal sobre derrota do Liverpool

Atual campeão da Premier League e vindo de período mágico com Arne Slot, o Liverpool vive crise neste momento da temporada e soma seis derrotas em sete rodadas no Campeonato Inglês. O jornal espanhol "As", em análise sobre a fase dos Reds, destacou que o clube se distancia das primeiras posições e enfrenta dificuldades para justificar o alto investimento feito na última janela.

O Liverpool vive queda acentuada de desempenho depois de um início consistente na temporada, onde havia mostrado regularidada, com sete vitórias consecutivas em todas as competições. Agora, após o revés de 3 a 0 para o Nottingham Forest, a equipe de Arne Slot ocupa a 11ª colocação da Premier, somando 18 pontos (seis vitórias e seis derrotas).

Contudo, o jornal europeu relaciona a queda de rendimento dos Reds ao desempenho abaixo do esperado de Isak e Wirtz, contratações consideradas as mais caras da história do futebol inglês e integrantes de um pacote que totalizou 480 milhões de euros.

— Longe está a imagem apresentada pelo Liverpool na temporada passada. Era um time intenso e eficaz. […] Vencia tudo enquanto esperava que Isak recuperasse sua forma após perder a pré-temporada, e que Wirtz se adaptasse à equipe depois de ser transferido do Bayer Leverkusen no verão. Eles são os dois reforços mais caros da história do futebol inglês. Parte da leva de contratações pela qual o Liverpool desembolsou até 480 milhões de euros. Mas ambos continuam desaparecidos — escreveu o "As".

Jornal "As", da Espanha, detona início de temporada do Liverpool (Foto: Reprodução)

Tradução: "480 Milhões de euros jogados no lixo. O Liverpool somou sua sexta derrota nas últimas sete rodadas da Premier League e se distancia do topo da classificação. Isak voltou a decepcionar e Wirtz ficou novamente no banco."

Má fase de reforços caros condicionou a temporada do Liverpool

Desde que forçou a saída do Newcastle, o artilheiro Isak tem encontrado dificuldades para retomar o ritmo após não querer participar da pré-temporada antes de acertar com o Liverpool. Ele participou de cerca de 500 minutos desde o início da competição e marcou apenas um gol, diante do Southampton, pela Copa da Liga.

Wirtz, por sua vez, aparece com maior presença em campo, mas com impacto limitado. O meia participou de 15 partidas, completando apenas duas delas, incluindo o duelo contra o Galatasaray, em Istambul, e o confronto diante do Frankfurt, ambos pela Champions League.

Para o "As", o Liverpool vive distância significativa do desempenho exibido na temporada anterior e que as principais contratações ainda não conseguiram responder às expectativas internas após os altos valores investidos.

