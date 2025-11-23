Web crava título do Arsenal após vitória na Premier League: 'Já é'
O Arsenal derrotou o Tottenham por 4 a 1, neste domingo (23), pela 12ª rodada do Premier League. Em duelo disputado no Emirates Stadium, em Londres (ING), os Gunners não deram chance aos rivais e venceram com propriedade, com hat-trick de Eberichi Eze. Com o resultado, os comandados de Mikel Arteta seguem na liderança, com 29 pontos, seis à frente do vice-líder Chelsea, já os Spurs ocupam a nona colocação, com 18 pontos.
A atuação dominante do Arsenal chamou a atenção dos internautas, que cravaram o título da equipe nesta temporada. Os Gunners não vencem a Premier League desde 2004, ainda com Arsène Wenger. Veja os comentários abaixo:
Como foi Arsenal x Tottenham?
O Arsenal começou melhor e quase abriu o placar com Declan Rice, mas parou Guglielmo Vicario. O goleiro dos Spurs seguiu sendo exigido ao longo de toda a primeira etapa, em um amasso dos Gunners. A pressão foi tanta, que, aos 36 minutos, Leandro Trossard apareceu livre na área e abriu o placar para o time da casa. Cinco minutos depois, Eberichi Eze limpou os volantes do Tottenham e finalizou para marcar o segundo.
Na segunda etapa, logo no primeiro ataque, Eze apareceu na entrada da área e, de chapa, marcou o terceiro gol do Arsenal. Com o Tottenham acuado e sem conseguir criar chances, o brasileiro Richarlison aproveitou erro na intermediária e, com David Raya adiantado, finalizou do meio de campo e marcou um golaço para diminuir o placar em 3 a 1.
Mesmo com o gol sofrido, o Arsenal não se abateu e seguiu com a pressão. Aos 31 minutos, Eze apareceu na área, limpou a marcação e marcou outra vez, hat-trick e 4 a 1 para o Arsenal. Logo no lance seguinte, o meia quase marcou mais uma vez, mas Vicario fez a defesa. Ao fim, os Gunners levaram a vitória por 4 a 1 em uma goleada sobre o Tottenham, no North London Derby.
O que vem por aí?
Agora, ambas as equipes terão compromissos pela Champions League. O Arsenal retorna aos gramados na quarta-feira (26), contra o Bayern de Munique, no Emirates Stadium, em Londres (ING). No mesmo dia e mesma competição, o Tottenham visita o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes, em Paris (FRA).
