Após a derrota por 1 a 0 para a Dinamarca no jogo de ida, na última quinta-feira (20), a seleção portuguesa terá a chance de buscar a virada diante de sua torcida. O confronto decisivo será no Estádio José Alvalade, em Lisboa, palco onde Cristiano Ronaldo foi revelado, quando jogava no Sporting. Para avançar às semifinais da Nations League, Portugal precisará reverter o placar e contará com o poder de decisão de CR7 para cumprir esta missão.

No primeiro confronto entre as equipes, a Dinamarca apresentou uma atuação coletiva sólida e venceu Portugal por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Rasmus Hojlund, do Manchester United, já no segundo tempo. Cristiano Ronaldo teve uma participação discreta na partida e ainda foi provocado pelo adversário na comemoração do gol, que reproduziu a celebração característica do craque.

Com a vantagem mínima no placar, os dinamarqueses precisam apenas de um empate para avançar às semifinais. Portugal, por sua vez, terá de vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar. Se vencer por apenas um gol, a decisão seguirá para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. O duelo de volta está marcado para este domingo (23), às 16h45 (de Brasília).

Cristiano Ronaldo, capitão e principal referência da equipe, terá papel fundamental na tentativa de reverter o placar. Apesar de uma atuação discreta no jogo de ida, o atacante é a maior esperança dos torcedores portugueses. Ele pode contar com a ajuda de outras estrelas portuguesas, como Bruno Fernandes, Rafael Leão, Bernardo Silva, etc.

Provável escalação de Portugal com CR7

Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha e João Mendes; Pedro Neto (Bernardo Silva), Bruno Fernandes e Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.