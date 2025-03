Em ótima atuação coletiva, a Dinamarca superou Portugal por 1 a 0 nesta quinta-feira (20), pela Liga das Nações. Já na segunda etapa, o centroavante Rasmus Hojlund, do Manchester United, anotou o único tento do confronto, que contou com uma atuação apagada de Cristiano Ronaldo. Na comemoração, inclusive, o atacante provocou o cinco vezes melhor do mundo ao utilizar os gestos habituais do adversário na celebração.

O triunfo garantiu a vantagem mínima aos nórdicos, que agora precisam apenas de um empate na volta para garantir vaga nas semifinais da competição. A Seleção das Quinas, por sua vez, necessita de uma vitória por dois gols ou mais de diferença no José Alvalade para se classificar; um gol de distância leva o duelo para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. O segundo encontro está marcado para o domingo (23), também às 16h45 (de Brasília).

⚽ COMO FOI O JOGO?

O confronto teve grande equilíbrio na etapa inicial. A primeira chance, porém, foi praticamente cedida pelos lusitanos: aos 2', Diogo Costa tentou sair com os pés, mas se enrolou, e Biereth se esticou para travar o chutão. A bola tinha o endereço das redes, mas o goleiro voltou e encaixou; vendo que se chocaria com a trave e poderia gerar o gol, optou por soltar pela linha de fundo. A resposta veio em cinco minutos: Pedro Neto fez jogada individual e arriscou, obrigando Schmeichel a se esticar para evitar o tento.

Em sobra de contra-ataque aos 23', Eriksen emendou de primeira, mas a bola bateu na mão de Renato Veiga. O árbitro do confronto, Irfan Peljto, não hesitou e assinalou a penalidade. O meio-campista assumiu a responsabilidade e foi para a cobrança, mas Diogo Costa acertou o salto para o canto direito e evitou o tento inicial. Pouco menos de dez minutos depois, Portugal devolveu: em escanteio, a bola pipocou na área, e Veiga teve a chance de se redimir ao emendar de trivela, mas Schmeichel salvou no susto, mesmo após desvio de Vestergaard. Na bola aérea, Cristiano Ronaldo passou perto; pelo outro lado, Eriksen teve grande chance, mas Dalot tirou sob a linha, e a primeira metade terminou zerada.

O segundo tempo foi muito menos frenético do que o primeiro, o que obrigou os técnicos Brian Riemer, dos nórdicos, e Roberto Martínez, dos ibéricos, a fazerem mexidas ofensivas para reativar o confronto. Quem se deu melhor foi a Dinamarca: primeiro, Eriksen recebeu cruzamento à meia altura, mas furou; a bola rodou a área de defesa de Portugal e chegou a Isaksen, que fez linda jogada individual e arriscou, mas a bola desviou e subiu.

O jogo coletivo dos dinamarqueses fluiu aos 32 minutos. Diogo Costa cometeu erro na saída, e a troca de passes foi bem construída de pé em pé: Norgaard para Isaksen, para Hjulmand, para Eriksen, para Skov Olsen, para Hojlund, para o fundo das redes. Justiça no placar que nem mesmo a pressão final de Portugal foi capaz de parar.

Hojlund comemora gol da Dinamarca sobre Portugal (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Dinamarca x Portugal

Jogo de ida - Quartas de final - Nations League

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Parken Stadion, em Copenhague (DIN)

🕴️ Arbitragem: Irfan Peljto-BOS (árbitro); Senad Ibrisimbegovic-BOS e Davor Beljo-BOS (auxiliares); Milos Gigovic-BOS (quarto árbitro); Pol van Boekel-HOL e Richard Martens-HOL (VAR)

🥅 Gol: Rasmus Hojlund (DIN - 32' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Diogo Dalot, Vitinha (POR)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

DINAMARCA (Técnico: Brian Riemer)

Kasper Schmeichel; Rasmus Kristensen, Jannik Vestergaard e Joachim Andersen; Gustav Isaksen (Patrick Dorgu) e Joakim Maehle; Morten Hjulmand, Christian Norgaard e Christian Eriksen (Jonas Wind); Mika Biereth (Rasmus Hojlund) e Jesper Lindstrom (Andreas Skov Olsen)

PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; Diogo Dalot (Nélson Semedo), Rúben Dias, Renato Veiga (Gonçalo Inácio) e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves (Bernardo Silva) e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leão (Rúben Neves) e Cristiano Ronaldo