Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal, não viveu uma noite digna de lembranças positivas na Dinamarca. O astro teve atuação abaixo das expectativas e viu seu time ser dominado no Parken Stadion pela seleção nórdica, em derrota por 1 a 0. Além do revés, o camisa 7 ainda foi alvo de provocação por parte de um jogador adversário.

O centroavante Rasmus Hojlund, autor do gol da vitória da "Dinamáquina", imitou as celebrações comuns do capitão português ao balançar as redes. Depois de uma grande jogada coletiva, o atacante finalizou no contrapé de Diogo Costa para marcar, e correu para comemorar com o gesto "eu estou aqui", além do salto giratório com o grito "Siu!", característico de Ronaldo.

Hojlund atualmente defende a camisa do Manchester United, apesar de não ser um titular absoluto. O camisa 9 foi contratado cerca de seis meses após a saída de Cristiano para o mundo árabe, como uma espécie de sucessor do capitão da Seleção das Quinas, devido ao destaque alcançado com a camisa da Atalanta no futebol italiano.

❌ Portugal de Cristiano Ronaldo perde para a Dinamarca

A Dinamarca fez uma partida dominante, apesar de alguns sustos, e praticamente neutralizou Cristiano Ronaldo e toda a seleção de Portugal. A recompensa veio já de forma tardia, aos 32 minutos do segundo tempo. Diogo Costa cometeu erro na saída, e a troca de passes foi bem construída de pé em pé: Norgaard para Isaksen, para Hjulmand, para Eriksen, para Skov Olsen, para Hojlund, para o fundo das redes.

O gol solitário do centroavante garantiu a vantagem dos dinamarqueses para o jogo da volta, que acontecerá no José Alvalade, estádio do Sporting-POR, no domingo (23), às 16h45 (de Brasília). O time precisa apenas de um empate para se classificar; aos portugueses, há a necessidade de vencer por dois ou mais gols de diferença, enquanto o triunfo por um leva o jogo para a prorrogação. Quem se classificar enfrenta o vencedor de Itália x Alemanha.