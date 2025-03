A Espanha foi convocada para as quartas de final da Nations League nesta sexta-feira (14). Raul Asencio, zagueiro do Real Madrid, é a grande novidade da lista, sendo chamado pela primeira vez para atuar pela Fúria. Confira a lista dos 25 nomes da seleção espanhola:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Data Fifa de março de 2025 será a primeira do ano no futebol masculino. No dia 22, a Espanha encara a Holanda pelas quartas de final da Nations League.

continua após a publicidade

Veja a convocação da Espanha para o jogo contra a Holanda: ⬇️

Goleiros: Unai Simon, David Raya e Alex Remiro;

Defensores: Pedro Porro, Mingueza, Le Normand, Cubarsí, Asencio, Iñigo Martínez, Cucurella e Grimaldo;

Meio-campistas: Martín Zubimendi, Marc Casadó, Pedri, Álex Baena, Mikel Merino, Fabián Ruiz e Dani Olmo;

Atacantes: Lamine Yamal, Nico Williams, Álvaro Morata, Ferran Torres, Ayoze Pérez, Yeremy Pino, Bryan Zaragoza, Samu Castillejo e Mikel Oyarzabal.

Campeão da Eurocopa em 2024, Luis de la Fuente enfatizou a presença do meia do Barcelona na lista desta Data Fifa, visto que o meia é considerado "o melhor do mundo na posição" pelo treinador.

continua após a publicidade

— Pedri joga um pouco mais recuado no seu clube, enquanto aqui o vemos numa posição mais avançada. Ele nos dá muitas opções graças à sua versatilidade. Ele é o melhor jogador do mundo em sua posição. Acho que ainda não vimos a melhor versão dele, está em constante evolução, continuará a crescer e nós nos beneficiaremos dela — disse Luis de la Fuente, sobre o meia.

Destaque do Barcelona, Pedri também é titular da seleção espanhola (Foto: Pau Barrena/AFP)

➡️ Conheça a contratação do Chelsea que bateu recorde de Cristiano Ronaldo

Por conta dos desfalques de Aymeric Laporte e Daniel Vivian no setor defensivo, De La Fuente decidiu dar uma chance para Asencio, que vem se destacando no Real Madrid após receber espaço no elenco de Carlo Ancelotti.

Nascido em Las Palmas no ano de 2003, Asencio começou a carreira pelo time de mesmo nome até os 14 anos, quando foi captado para a base do Real Madrid. Desde então, o zagueiro se tornou uma das grandes promessas da La Fábrica de sua geração. Com 29 atuações, ele passou a ser parte fundamental do Real Madrid na temporada 2024/25, por conta dos desfalques no setor.