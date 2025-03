Técnico da Inglaterra, Tuchel explica convocação de Rashford: ‘Não cair em velhas rotinas’

Thomas Tuchel fez sua primeira convocação como técnico da Inglaterra nesta sexta-feira (14), para os jogos contra Albânia e Letônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Marcus Rashford, de 27 anos, voltou a ser convocado para a seleção nacional, após destaque no Aston Villa.

Além do atacante, Jordan Henderson (Ajax) e Reece James (Chelsea) chamaram atenção pela volta à seleção inglesa. Nomes como Dan Burn (Newcastle) e Myles Lewis-Skelly (Arsenal) são presenças inéditas nos Três Leões.

No anúncio, Tuchel explicou o motivo da volta de Rashford para esta Data Fifa, visando aproveitar o bom momento do jogador no Aston Villa. O camisa 9 pertence ao Manchester United e está emprestado até o fim desta temporada, com opção de compra fixada em 40 milhões de euros.

— Tive a forte sensação de que deveríamos nomeá-lo para forçá-lo a permanecer em bom nível, para não cair em velhas rotinas. Seu ritmo de trabalho, impacto defensivo, trabalho duro no contra-ataque e retorno à posição foram impressionantes — disse Tuchel, sobre Rashford na seleção inglesa.

Veja a convocação da seleção inglesa para os jogos contra Albânia e Letônia: ⬇️

Goleiros: Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale e James Trafford;

Defensores: Dan Burn, Levi Colwill, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, Tino Livramento, Jarell Quansah e Kyle Walker;

Meio-campistas: Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Curtis Jones, Cole Palmer, Declan Rice, Morgan Rogers;

Atacantes: Jarred Bowen, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Marcus Rashford e Dominic Solanke.

Thomas Tuchel na Inglaterra

Tuchel assinou um contrato de 18 meses com a Inglaterra, ou seja, até o fim da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. A FA (Associação de Futebol das Inglaterra) não é contrária a um novo vínculo a longo prazo, porém, ambas as partes optaram por começar com um contrato curto.

Conhecido pela personalidade forte, o currículo do alemão tem títulos como a Champions League 2020/21 no comando do Chelsea, a Bundesliga de 2022/23 com o Bayern de Munique e o bicampeonato francês pelo PSG em 2018/19 e 2019/20.