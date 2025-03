Arsenal mira contratação de titular da Seleção Brasileira

Um dos pilares do técnico Dorival Júnior na Seleção Brasileira, o meio-campista Bruno Guimarães entrou na mira do novo diretor esportivo do Arsenal. Mesmo sem ter sequer chegado ao clube londrino, Andrea Berta definiu o jogador como seu primeiro alvo na próxima janela de transferências. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o dirigente italiano pode ser oficializado no cargo que era ocupado por Edu Gaspar a qualquer momento.

A informação do interesse do novo diretor do Arsenal pelo jogador da Seleção Brasileira é do jornal "As", da Espanha.

Ciente de que os Gunners projetam uma reformulação na próxima temporada, a contratação de um meio-campista será prioridade dos dirigentes na próxima janela de transferências, visto que os contratos de Jorginho e Thomas Partey expiram em junho e não devem ser renovados.

Apesar do forte desejo de contar com Bruno Guimarães no meio-campo do Arsenal, Berta sabe que não será nada fácil tirá-lo do Newcastle. O jogador é um dos pilares da equipe de Eddie Howe e está muito feliz no clube, onde é capitão e xodó da torcida.

Conheça o novo diretor esportivo do Arsenal

Berta se tornou disponível no início de janeiro, após encerrar seu ciclo no Atlético de Madrid, onde teve um papel fundamental na evolução da equipe. Berta era disputado por outras equipes de elite, mas priorizou a proposta dos Gunners.

A sua contratação representa um reforço estratégico para a gestão esportiva do Arsenal. Durante o processo de seleção conduzido pelo diretor-gerente Richard Garlick e pelo vice-presidente executivo Tim Lewis, o nome do italiano surgiu como um dos favoritos. A decisão final também contou com a participação de Josh Kroenke, representando a família proprietária do clube, e com a opinião do técnico Mikel Arteta.

Bruno Guimarães celebra vitória do Newcastle na EFL Cup (Foto: Reprodução/X)

Jason Ayto, ex-assistente de Edu, estava ocupando o cargo de forma interina e era cotado para assumir de forma definitiva, mas a experiência de Berta pesou na escolha final. Atualmente, os contratos estão sendo finalizados para a oficialização do novo dirigente.

Com uma carreira consolidada no Atlético de Madrid, onde atuou como diretor técnico desde 2013 antes de assumir o cargo de diretor esportivo em 2017, Berta construiu uma reputação sólida na formação de elencos competitivos.

Sob sua gestão, os Colchoneros conquistaram dois títulos de La Liga, a Europa League e chegaram a duas finais da Champions League, sempre desafiando Barcelona e Real Madrid na briga pelo topo do futebol espanhol.