Cristiano Ronaldo descobre que é 11 anos mais novo; entenda

Exemplo de longevidade, Cristiano Ronaldo tem 40 anos e atua no futebol com o físico de um jogador que aparenta estar distante de pendurar as chuteiras. Recentemente, o "Robô" teve uma notícia e tanto para credibilizar ainda mais seu foco. Em estudo biológico, o atacante descobriu que tem 11 anos a menos do que sua idade original.

O teste aconteceu na empresa tecnológica que Cristiano Ronaldo é embaixador, a "Whoop", especializada em monitorar e analisar a saúde de atletas. Por meio de rastreadores, o mecanismo calcula os dados fisiológicos, como frequência cardíaca, informações sobre reforço, recuperação, qualidade do sono, entre outros. Nela, CR7 foi avaliado com idade metabólica de 28,9 anos.

A diferença dos termos diz respeito de quão velho ou jovem se corpo realmente está em termos de saúde e funcionamento. Os resultados em questão partiram de um comparativo entre a idade metabólica (28,9) com a idade cronológica (40) de Cristiano Ronaldo. A idade baixa gerou surpresa até mesmo no jogador, que divulgou seu "sucesso" em podcast ao lado de Will Ahmed.

— Nem acredito que é tão boa. 28,9. Isso significa que vou jogar futebol por mais 10 anos. Quando você é jovem, pensa que vai viver para sempre, que vai ter força para sempre, pensa que é inquebrável. Quando chega aos 25, não é o mesmo do que quando tem 30, sobretudo no futebol. Mas ainda me sinto bem, dou prioridade à recuperação e ao sono muito mais do que antes — disse CR7.

Futuro de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr é incerto

Cristiano Ronaldo pode deixar o Al Nassr (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

O astro português Cristiano Ronaldo pode estar prestes a encerrar sua passagem pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. A permanência do camisa 7 no clube tem sido alvo de especulações, alimentadas pelas recentes derrotas da equipe e pelo impasse nas negociações para a renovação de seu contrato, que se encerra em apenas dois meses.

CR7 não entra em campo pelo Al-Nassr desde o dia 7 de maio, quando a equipe foi derrotada pelo Al-Ittihad, que sagrou-se campeão do Campeonato Saudita. De lá pra cá, o português foi baixa em duas rodadas e é esperado para seguir de fora do jogo de logo mais, contra o Al-Khaleej.

