Em confronto contra Benzema, Cristiano Ronaldo marca e se apróxima dos mil gols
Jogador chegou aos 946 tentos marcados
No clássico entre duas das principais equipes da Arábia Saudita, deu Cristiano Ronaldo. O português levou a melhor sobre o ex-companheiro Karim Benzema e marcou na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Ittihad por 2 a 0, resultado que isolou o time na liderança do Campeonato Saudita. Com o gol, CR7 chegou a 946 tentos na carreira, ficando cada vez mais próximo da marca de mil gols.
Apesar de o confronto acontecer ainda nas primeiras rodadas, o duelo já teve clima de decisão. Em campo estavam duas das principais forças do futebol saudita, candidatas naturais ao título. O Al-Nassr é o atual líder da tabela e, com a vitória sobre o Al-Ittihad, manteve os 100% de aproveitamento, isolando-se no primeiro lugar e abrindo vantagem sobre os rivais. A equipe de Benzema, por outro lado, vinha invicta até a derrota para o time de Cristiano Ronaldo, o que dá ao clássico um peso ainda maior e sinaliza que o Al-Nassr disparou na frente na corrida pelo troféu nacional.
Cristiano Ronaldo guia Al-Nassr para o primeiro lugar da tabela
Com mais uma atuação decisiva, Cristiano Ronaldo confirmou o ótimo momento do Al-Nassr. Sob o comando do ex-treinador do Flamengo, Jorge Jesus, o time tem início arrasador: são quatro vitórias em quatro jogos, com 14 gols marcados e apenas um sofrido, números que garantem o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato até aqui.
O desempenho atual também mostra a força coletiva do Al-Nassr. A equipe transformou a frustração da Supercopa Saudita – quando empatou com o Al-Ahli, de Roberto Firmino, e perdeu nos pênaltis – em combustível para dominar a liga nacional.
Do outro lado, Benzema tenta liderar o Al-Ittihad na briga pelo topo, mas viu o time sucumbir diante do maior rival. A expectativa é que o duelo entre as duas estrelas siga animando o Campeonato Saudita, que ganhou repercussão internacional com a chegada dos grandes nomes.
