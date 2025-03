Cristiano Ronaldo bate recorde por Portugal e é homenageado pelo Guiness Book

Depois de perder a partida de ida das quartas de final da Nations League por 1 a 0, Cristiano Ronaldo entrou em campo neste domingo (23), para buscar a virada e classificar Portugal para a próxima fase. Antes da bola rolar, o craque português foi homenageado pelo Guiness Book ao se tornar o jogador com maior número de vitórias por uma seleção.

O triunfo diante da Polônia, por 5 a1, no Estádio do Dragão, em novembro passado, foi a 132.ª vitória do capitão, que assim ultrapassou a marca de 131 jogos de Sérgio Ramos, somados com a camisa espanhola.

O camisa 7 recebeu o certificado do Guiness World Records antes do encontro entre Portugal e Dinamarca, e foi entregue pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

Cristiano Ronaldo se estreou pela principal seleção nacional há 22 anos. Com apenas 18 anos, somou a sua primeira internacionalização em agosto de 2003, diante do Cazaquistão, no Estádio Municipal de Chaves, numa partida de preparação, que terminou com um triunfo (1-0) a favor dos portugueses.

O capitão português desperdiçou um pênalti aos cinco minutos do primeiro tempo, e perdeu a oportunidade de empatar o duelo contra a Dinamarca. Nos minutos finais da primeira etapa, Joachim Andersen, contra, abriu o placar em Lisboa.

