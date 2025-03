Torcedores ironizam pênalti perdido por Cristiano Ronaldo: ‘Aposentado em campo’

Portugal entrou em campo, neste domingo (23), em duelo decisivo pelas quartas de finais da Nations League, contra a Dinamarca, em Lisboa, precisando reverter o resultado de 1 a 0 do jogo de ida. Cristiano Ronaldo sofreu pênalti no primeiro tempo e teve a oportunidade de abrir o placar, mas bateu mal e parou no goleiro Schmeichel.

Logo nos primeiros minutos da partida, Cristiano foi puxado por Dorgu e o pênalti foi marcado a favor dos donos da casa. Porém, o camisa 7 não aproveitou a cobrança, e foi criticado pelos torcedores nas redes sociais. Veja os comentários:

✅ FICHA TÉCNICA

PORTUGAL X DINAMARCA

JOGO DE VOLTA - QUARTAS DE FINAL - LIGA DAS NAÇÕES

📆 Data e horário: domingo, 23 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio José Alvalade, Lisboa, Portugal

No primeiro confronto entre as equipes, a Dinamarca apresentou uma atuação coletiva sólida e venceu Portugal por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Rasmus Hojlund, do Manchester United, já no segundo tempo. Cristiano Ronaldo teve uma participação discreta na partida e ainda foi provocado pelo adversário na comemoração do gol, que reproduziu a celebração característica do craque.

