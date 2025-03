Cristiano Ronaldo fala sobre comemoração de atacante dinamarquês

O capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo encerrou a polêmica após a derrota por 1 a 0, contra a Dinamarca, no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da UEFA. Autor do único gol da partida, o atacante Rasmus Hojlund, do Manchester United, imitou a famosa comemoração "siu”, marca registrada do astro português.

A celebração foi interpretada como uma provocação por internautas e viralizou nas redes sociais. Em entrevista coletiva, Cristiano disse que não enxerga a atitude como falta de respeito e explicou que entende o tamanho de sua comemoração para o mundo todo.

- Não é um problema. Sei que não foi por falta de respeito. Entendo que não só ele, mas em todos os esportes, há pessoas fazendo a minha celebração. Espero que amanhã seja ele a me ver festejando - disse o craque português.

Cristiano ressaltou ainda que ficará contente se marcar, mas a vitória no segundo jogo do confronto é mais importante.

- Para mim, é uma honra. Mas espero que amanhã vocês possam ver minha celebração, não [que] eu ainda veja a celebração dele. Se eu marcar, é bom para mim, mas se não marcar e marcar outro, por mim, tudo bem. Se eu não jogar e ganharmos, assino em baixo - finalizou o craque português.

Após a partida, Hojlund fez questão de esclarecer que não foi uma provocação ao seu ídolo. O atacante do Manchester United negou ter alfinetado o rival e esclareceu que sonhava em marcar num jogo contra Portugal, destacando como um feito grandioso.

- A comemoração foi para o meu ídolo, não celebrei assim para gozar com ele ou algo do gênero. O Cristiano teve um impacto tão grande em mim e na minha carreira. Para mim, marcar num jogo contra ele e contra Portugal é algo grandioso. Lembro-me de um gol dele em 2011. Estava no estádio vendo o jogo e, desde esse dia, ele se tornou meu ídolo. Sonhei muitas vezes com este momento - destacou o atacante à TV dinamarquesa “TV2”.

Cristiano Ronaldo encerra polêmica com Hojlund (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

Jogo de volta da Liga das Nações:

As equipes voltam a se enfrentar neste domingo (23), às 16h45, em Lisboa. Em caso de vitória dos donos da casa, por um gol de diferença, a partida será encaminhada para a prorrogação.