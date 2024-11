Que o Real Madrid é o time a ser batido em qualquer edição de Champions League, não há dúvidas. Dono de grandes viradas, histórias e o maior campeão, o time merengue sempre assusta nas noites continentais. Porém, o casamento entre as partes parece ter a aliança arranhada atualmente.

continua após a publicidade

➡️ Vídeo flagra bronca de Bellingham com Mbappé no Real Madrid; veja

A equipe comandada por Carlo Ancelotti parece não ter assimilado da melhor maneira o novo formato adotado pela Uefa na competição, e está na 24ª colocação geral - de uma competição de 32. Desta maneira, ocupa a última vaga nos 16 avos de final, o que é pouco para as ambições de um "ganancioso" presidente Florentino Pérez.

Com a chegada de Kylian Mbappé no verão europeu, esperava-se que um time recheado de astros como Vini Jr e Bellingham voasse ainda mais. Em campo, porém, o que se vê é um time desorganizado em muitos jogos, dependendo do brilho individual. Na Champions, esse tal brilho ainda não apareceu.

continua após a publicidade

Em cinco jogos, os Blancos conseguiram duas vitórias, sobre Stuttgart e Borussia Dortmund e perderam os outros três compromissos, para Lille, Milan e Liverpool. Na derrota para os Reds, Ancelotti não pôde contar com Vini Jr, e a responsabilidade colocada sobre Mbappé não foi correspondida, já que o francês desperdiçou um pênalti em Anfield.

Os oito primeiros colocados da Champions avançam direto às oitavas de final, enquanto as equipes que ficarem entre 9º e 24º vão à fase de 16 avos. O Real, neste momento, ocupa a última vaga dos play-offs com seis pontos, e está a quatro pontos do oitavo colocado, o Monaco, mas também tem somente dois a mais em relação a quem vem logo atrás, curiosamente outro gigante da Europa: o Paris Saint-Germain.

continua após a publicidade

➡️ Lewandowski, CR7 ou Messi: quem chegou mais rápido aos 100 gols na Champions?

👀 O QUE ESPERA O REAL MADRID NA CHAMPIONS?

Na sexta rodada, o Real Madrid terá outro compromisso complicado. Diante da proposta da Uefa na troca de formato, foi prometido ao público que jogos grandes e equilibrados seriam vistos com mais frequência, o que não parece estar sendo lidado com facilidade pelos espanhóis. Depois de já ter jogado contra Milan, Borussia e Liverpool, o próximo embate é contra a Atalanta em Bérgamo, em reedição da Supercopa Europeia deste ano, vencida pelos madrilenhos por 2 a 0.

As lesões também são um fator preocupante: Vini Jr só volta em meados de dezembro; Rodrygo, um pouco antes. Éder Militão, por sua vez, só pisará nos gramados em 2025-26 por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Mbappé e Bellingham reclamaram de dores após a visita a Anfield, e ainda serão reavaliados. Quando a maré é pesada, os astros desalinham.

O drama, apesar de grande e surpreendente, é amplamente reversível. Ainda que a entidade máxima do futebol europeu tivesse prometido um equilíbrio maior na qualificação, não se esperava que o maior campeão da competição sofresse tamanhos danos em seu caminho. Por mais slogan que pareça, essa é de fato, a nova Champions. Só sobrevive quem se adaptar.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional