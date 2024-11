Lewandowski alcançou uma marca histórica na Champions League. O polonês anotou dois gols na vitória do Barcelona sobre o Brest por 3 a 0, pela quinta rodada da fase de liga, e chegou a 100 gols em sua trajetória na competição.

O centroavante, com o feito, se juntou a uma lista seleta e amplamente estrelada de jogadores com três dígitos de bolas na rede. Apenas Cristiano Ronaldo e Lionel Messi haviam alcançado 100 tentos, fazendo de Lewa apenas o terceiro atleta na história da competição, que está em sua 70ª edição, a chegar à proeza.

🤔 Qual dos três foi o mais rápido a chegar a 100 gols?

Comparando os feitos dos três craques do futebol mundial, o mais rápido, em número de partidas, a cravar o feito em sua carreira foi Lionel Messi. O argentino precisou de apenas 123 jogos para chegar aos 100 gols, conseguindo a marca no dia 14 de março de 2018, ao balançar as redes contra o Chelsea, pela volta das oitavas de final da competição.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, chegou ao centésimo tento no dia 18 de abril de 2017, ao fazer três gols diante do Bayern de Munique, pelas quartas de final da Champions. Aquele era o seu jogo de número 137 na esfera continental.

Lewandowski, com o doblete diante do Brest, se inseriu no meio dos astros. Foram 125 jogos até que o centroavante marcasse 100 gols, se tornando, portanto, o segundo mais rápido da história a chegar aos três dígitos.

Robert Lewandowski brilhou pelo Barcelona na Champions League (Foto: LLuis Gene/AFP)

Na contagem temporal, Cristiano Ronaldo precisou de 4.270 dias desde que foi às redes pela primeira vez para anotar outros 99, levando a melhor no quesito. Antes do primeiro, porém, já havia feito sua estreia há certo tempo; entre os três, Lewa foi o mais rápido desde a sua estreia na competição a marcar os 100. Veja abaixo as comparações:

⚽ Dados de Lionel Messi na Champions League

✅ Estreia de Messi: 7 de dezembro de 2004 - Shakhtar Donetsk 2x0 Barcelona

1️⃣ Primeiro gol de Messi: 2 de novembro de 2005 - Barcelona 5x0 Panathinaikos

🥇 Centésimo gol de Messi: 14 de março de 2018 - Barcelona 3x0 Chelsea

📆 Dias entre a estreia e o gol 100: 4.845

📆 Dias entre o gol 1 e o gol 100: 4.515

⚽ Dados de Cristiano Ronaldo na Champions League

✅ Estreia de Cristiano Ronaldo: 14 de agosto de 2002 - Sporting 0x0 Inter de Milão

1️⃣ Primeiro gol de Cristiano Ronaldo: 9 de agosto de 2005 - Manchester United 3x0 Debrecen

🎖️ Centésimo gol de Cristiano Ronaldo: 18 de abril de 2017 - Real Madrid 4x2 Bayern de Munique

📆 Dias entre a estreia e o gol 100: 5.361

📆 Dias entre o gol 1 e o gol 100: 4.270

⚽ Dados de Robert Lewandowski na Champions League

✅ Estreia de Lewandowski: 13 de setembro de 2011 - Borussia Dortmund 1x1 Arsenal

1️⃣ Primeiro gol de Lewandowski: 19 de outubro de 2011 - Olympiacos 3x1 Borussia Dortmund

🎖️ Centésimo gol de Lewandowski: 26 de novembro de 2024 - Barcelona 3x0 Brest



📆 Dias entre a estreia e o gol 100: 4.823

📆 Dias entre o gol 1 e o gol 100: 4.787