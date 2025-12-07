Toni Kroos pendurou as chuteiras, mas continua movimentando o noticiário do futebol mundial. Desta vez, o alemão virou assunto ao revelar qual seria, em sua opinião, a melhor seleção de todos os tempos. A escalação, montada com base em ídolos pessoais, companheiros de vestiário, rivais históricos e referências de infância, traz nomes consagrados e três brasileiros entre os onze escolhidos.

Sob a legenda "Opiniões?", Kroos publicou o time ideal e iniciou o debate. No gol, mesmo tendo convivido com Iker Casillas e Thibaut Courtois no Real Madrid, o alemão escolheu Manuel Neuer. Companheiros de grandes conquistas no Bayern e na seleção alemã, os dois formaram uma das parcerias mais marcantes do futebol moderno, dividindo elenco em diversos ciclos e colecionando títulos como Copa do Mundo e Champions League.

Toni Kroos em despedida pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu (Foto: AFP)

Na defesa, Paolo Maldini surge como único nome com quem o ex-meia jamais atuou, mas assume o posto de capitão. Ao lado do italiano, três companheiros diretos de carreira: Philipp Lahm, Sergio Ramos e Marcelo. O espanhol e o brasileiro fizeram história com Kroos no Real Madrid, dominando a Europa e acumulando títulos de Champions League.

Dupla brasileira no ataque de Kroos

No meio, a escolha foi ofensiva. Kroos escalou Zinedine Zidane e Luka Modric como responsáveis pela criação. O francês, apesar de nunca ter sido parceiro de campo do alemão, foi o treinador que mais o dirigiu na carreira e marcou sua passagem no Real Madrid. Modric, por sua vez, é o companheiro com quem Kroos mais atuou em termos de meio-campo, um vínculo que rendeu títulos e atuações históricas na Champions.

À frente deles, a seleção é composta por quatro nomes que definiram eras. Lionel Messi aparece mesmo após ter sido rival direto por Barcelona e Argentina – e adversário em final de Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo, parceiro em 171 jogos e peça-chave da hegemonia merengue, também está presente. Completam o ataque Ronaldo e Ronaldinho, ídolos que marcaram a geração que inspirou Kroos.

