Cria do Botafogo brilha na Europa e é eleito melhor em campo

Revelado nas categorias de base do Botafogo e emprestado ao RWDM Brussels — clube belga também gerido por John Textor — até junho de 2026, o volante Huguinho fez sua estreia no futebol europeu no último sábado (4). Ele deixou o gramado com o prêmio de melhor jogador da partida.

Huguinho, de 18 anos, foi titular e atuou os 90 minutos no empate em 2 a 2 com o KAS Eupen, pela Proximus League, a Segunda Divisão do Campeonato Belga. O Brussels soma apenas 11 pontos e ocupa a oitava colocação.

O meia iniciou a jogada do primeiro gol da equipe, marcado por Maurer. O RWDM Brussels saiu atrás no marcador, viu o Eupen abrir 2 a 0 e arrancou o empate na segunda etapa com Olivier Dumont.

Huguinho, emprestado pelo Botafogo ao RWDM Brussels, foi eleito melhor em campo (Foto: Divulgação)

Brussels com outros jogadores conhecidos pela torcida do Botafogo

Além de Huguinho, o clube belga tem outros nomes que passaram pelo Botafogo recentemente, como Matías Segóvia, o "Segovinha", Sapata, Jacob Montes e Velentín Adamo. Outro com ligação ao Alvinegro é Francisco Montoro, irmão do meia Álvaro Montoro, um dos destaques da equipe comandada por Davide Ancelotti.

O RWDM Brussels se chamava RWD Molembeek, de "Racing White Daring Molenbeek", e a mudança de nome foi confirmada pela Eagle Holding em julho. Torcedores do clube belga seguem protestando contra a gestão de John Textor, dono da SAF do Botafogo.

