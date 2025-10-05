Após ser goleado por 4 a 1, Barcelona tem atacante eleito como melhor da partida
Marcus Rashford desbancou jogadores do time da casa no prêmio MVP do duelo
O Barcelona foi goleado pelo Sevilla pela 8ª rodada da La Liga, neste domingo (5), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuan. O confronto terminou em 4 a 1 para os donos da casa com direito a gol de pênalti desperdiçado por Robert Lewandowski. O curioso foi que o eleito melhor da partida foi jogador do time catalão.
Marcus Rashford, autor do único gol do Barcelona no duelo, recebeu a premiação após o apito final. Segundo números do "Sofascore", o atacante inglês teve nota média 7,0, menor, inclusive, que a do companheiro Pau Cubarsí, que recebeu 7,2.
No lado do Sevilla, o lateral José Ángel Carmona teve a maior pontuação: 8,2. Ele foi o autor do terceiro gol dos donos de casa. Além do defensor, Alexis Sánchez, Isaac Romero e Akor Adams comandaram a goleada.
A escolha de Rashford como o MVP da partida gerou repercussão na web. Torcedores discordaram da decisão devido à goleada sofrida pela equipe. Alguns questionaram como o inglês foi eleito, enquanto outros citaram o caso como 'histórico', já que nunca um jogador que perdeu foi eleito o melhor em campo.
Com a derrota, o Barcelona ocupa a 2ª colocação da tabela de classificação de LaLiga, enquanto o Real Madrid é o líder com uma vitória a mais. Comandada por Vini Jr, a equipe madrilenha venceu o Villarreal na tarde do último sábado. Já o Sevilla ocupa a 6ª colocação com 13 pontos.
Como foi Sevilla x Barcelona?
✒️Por João Brandão
No primeiro tempo, o Sevilla iniciou o duelo com muita intensidade e pressionando o Barcelona. Com o auxílio do VAR, a equipe mandante teve um pênalti marcado a seu favor e convertido por Alexis Sánchez aos 12 minutos para confirmar a "Lei do Ex". Na sequência, a equipe de Matías Almeyda quase ampliou com Carmona aproveitando um cruzamento rasteiro que atravessou toda a área do Barcelona, mas finalizou ao lado da trave de Szczesny. Em outra chegada, Alexis Sánchez brigou com a defesa do Barcelona, e a bola sobrou para Romero, que bateu de canhota e tirou tinta da trave.
Em um rápido ataque, Sánchez lançou Sow livre de marcação, que tocou para Romero chutar cara a cara com Szczesny para grande defesa do goleiro do Barcelona. Aos 36 minutos, Koundé perdeu uma bola no meio de campo, Vargas foi acionado pela esquerda e cruzou rasteiro para Romero finalizar de primeira e balançar as redes para fazer 2 a 0 em favor do Sevilla. Mas aos 51 minutos, Agoumé perdeu uma bola na defesa, Pedri cruzou para Rashford na segunda trave, que finalizou de primeira para marcar um belo gol e descontar a diferença.
No segundo tempo, o Sevilla quase ampliou o marcador com Sow aproveitando um bate-rebate na área após cobrança de escanteio e finalizando de carrinho para grande defesa de Szczesny. O Barcelona respondeu com Pedri tabelando com Rashford e chegando pela direita da área para finalizar com força e obrigar Vlachodimos a fazer boa defesa. No escanteio, Eric García subiu mais alto que a zaga rival e cabeceou com perigo para outra intervenção do grego. Aos 30 minutos, Lewandowski desperdiçou uma cobrança de pênalti finalizando para fora. Aos 44 minutos, Carmona foi acionado pelo lado direito e bateu cruzado para estufar as redes. E nos acréscimos, o Sevilla saiu em rápido contra-ataque, Ejuke foi lançado pela esquerda e tocou para Adams marcar o 4º gol e decretar a vitória de sua equipe.
