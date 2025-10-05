Goleiro do Botafogo, Cristhian Loor é convocado para a seleção do Equador
Arqueiro é figura carimbada em listas desde as categorias de base
- Matéria
- Mais Notícias
Jovem goleiro do Botafogo, Cristhian Loor foi convocado para a seleção principal do Equador para a Data Fifa de outubro e ficará longe das atividades do Alvinegro por dez dias. A "La Tri" fará jogos amistosos contra Estados Unidos e México nos dias 10 e 14, respectivamente.
➡️ Veja o valor de mercado de John, convocado no lugar de Ederson
Promessa equatoriana de 19 anos, Loor foi contratado pelo Botafogo antes do Mundial de Clubes da Fifa junto ao Independiente del Valle, onde foi revelado.
Cristhian Loor vinha sendo relacionados para jogos do Glorioso no Brasileirão, aparecendo como terceira opção, atrás de Léo Linck e Raul. Ele chegou a descer para o sub-20, comandado por Rodrigo Bellão, para manter ritmo.
Pela seleção equatoriana, o goleiro é figurinha carimbada nas convocações de base desde os 16 anos, para o sub-17, e foi subindo de categoria. Ele foi titular na campanha do Equador no Sul-Americano, no início do ano.
Classificado para a Copa do Mundo, o Equador, comandado pelo técnico Sebastián Beccacece, vai testando novos jogadores para formação do plantel. Cristhian Loor figura no grupo principal da "La Tri" pela primeira vez.
Botafogo desfalcado
O técnico Davide Ancelotti tem alguns problemas com desfalques para os próximos jogos além dos diversos casos de lesão no elenco. Além de Loor, o lateral-direito Vitinho, convocado para a Seleção Brasileira, também ficará fora. Os jovens Álvaro Montoro e Jordan Barrera seguem fora, pois estão à disposição de Argentina e Colômbia, respectivamente, na Copa do Mundo Sub-20.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias