Senegal empatou com Sudão por 0 a 0, no Martyrs of Benina Stadium, em Benghazi, na Líbia, pela quinta rodada do Grupo B das Eliminatórias Africanas. Com o resultado, os senegaleses permanecem na terceira colocação com 9 pontos conquistados, enquanto os sudaneses mantêm a liderança com 11 pontos.

Como foi o jogo?

A primeira etapa foi marcada por altos e baixos das duas equipes. No início e no final do primeiro tempo, os times se lançaram ao ataque, porém nos minutos centrais, o jogo ficou muito amarrado e lento na faixa central do gramado. As melhores oportunidades saíram dos pés dos senegaleses. No entanto, Mané e cia não conseguiram tirar o zero do placar. Na segunda etapa, o Senegal pressionou demais a equipe de Sudão. O craque Mané teve várias oportunidades de marcar, mas parou no goleiro adversário.

O que vem pela frente?

Senegal e Sudão voltam a campo pela sexta rodada das Eliminatórias Africanas. A equipe capitaneada por Mané encara o Togo, na próxima teça-feira (25), às 18h30 (de Brasília), no Stade Me Abdoulaye Wade, em Diamniadio, Senegal. Já o Sudão enfrenta o Sudão do Sul, também na terça, às 16h (de Brasília), no Martyrs of Benina Stadium, em Benghazi, na Líbia.

Mané foi o grande destaque da última Copa Africana de Nações (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

