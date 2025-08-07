Confira todos os indicados ao Bola de Ouro 2025
Brasileiros marcam presença em diversas categorias
- Matéria
- Mais Notícias
Os indicados ao Bola de Ouro, Troféu Yashin, Troféu Kopa e outras premiações foram revelados, nesta quinta-feira (7). A cerimônia de premiação acontecerá no dia 22 de setembro, no Teatro du Châtelet, em Paris.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Raphinha, Yamal, Dembélé etc: veja os indicados à Bola de Ouro
Futebol Internacional07/08/2025
- Botafogo
Botafogo é um dos cinco indicados a melhor clube do mundo pela Bola de Ouro
Botafogo07/08/2025
- Futebol Internacional
Bola de Ouro: Estêvão é indicado a prêmio de melhor sub-21 ao lado de Yamal e outros
Futebol Internacional07/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Lance! faz um compilado de todos os indicados aos diversos prêmios que serão distribuídos durante o evento, tanto na categoria masculina, quanto na feminina. Além dos troféus para melhor jogador(a), melhor goleiro(a) e melhor jovem, o evento também premia o(a) melhor técnico(a) e melhor clube referente a última temporada.
Indicados ao Bola de Ouro
Categoria masculina:
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Désiré Doué (PSG)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Serhou Guirassy (Dortmund)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Khvicha Kvaratschelia (Napoli/PSG)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão)
- Scott McTominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Mo Salah (Liverpool)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Feminino
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Aitana Bonmati (Barcelona)
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Klara Bühl (Bayern de Munique)
- Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
- Steph Catley (Arsenal)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Emily Fox (Arsenal)
- Cristiana Girelli (Juventus)
- Esther González (Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Hannah Hampton (Chelsea)
Pernille Harder (Bayern de Munique)
- Lindsay Heaps (Lyon)
- Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
- Marta (Orlando Pride)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Clara Mateo (Paris FC)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Caroline Weir (Real Madrid)
- Leah Williamson (Arsenal)
Troféu Johan Cruyff (Melhor treinador)
Masculino
- Antonio Conte (Napoli)
- Luis Enrique (PSG)
- Hansi-Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Arne Slot (Liverpool)
Feminino
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Arthur Elias (Brasil)
- Justine Madugu (Nigéria)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Troféu Yashin (Melhor goleiro)
Masculino
- Alisson (Liverpool)
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Inter de Milão)
Feminino
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)
- Daphne van Domselaar (Arsenal)
Troféu Kopa (Melhor jovem)
Masculino
- Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)
- Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
- Désiré Doué (PSG)
- Pau Cubarsi (Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Kenan Yildiz (Juventus)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- João Neves (PSG)
- Rodrigo Mora (Porto)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Feminino
- Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)
- Linda Caicedo (Real Madrid)
- Wieke Kaptein (Chelsea)
- Claudia Martinez Ovando (Olimpia)
- Vicky López (Barcelona)
Melhor time da temporada
Masculino
- Barcelona (Espanha)
- Botafogo (Brasil)
- PSG (França)
- Liverpool (Inglaterra)
- Chelsea (Inglaterra)
Feminino
- Arsenal (Inglaterra)
- Barcelona (Espanha)
- Chelsea (Inglaterra)
- Lyon (França)
- Orlando Pride (Estados Unidos)
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais notícias de futebol internacional
➡️Tottenham confirma ruptura no ligamento do joelho de destaque da equipe
➡️Barcelona toma medida drástica contra líder do elenco
➡️No Shakhtar, Kauã Elias vê Europa League como vitrine: ‘Conseguir coisa melhor’
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias