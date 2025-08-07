menu hamburguer
Futebol Internacional

Confira todos os indicados ao Bola de Ouro 2025

Brasileiros marcam presença em diversas categorias

Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro
imagem cameraTroféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
10:56
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os indicados ao Bola de Ouro, Troféu Yashin, Troféu Kopa e outras premiações foram revelados, nesta quinta-feira (7). A cerimônia de premiação acontecerá no dia 22 de setembro, no Teatro du Châtelet, em Paris.

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O Lance! faz um compilado de todos os indicados aos diversos prêmios que serão distribuídos durante o evento, tanto na categoria masculina, quanto na feminina. Além dos troféus para melhor jogador(a), melhor goleiro(a) e melhor jovem, o evento também premia o(a) melhor técnico(a) e melhor clube referente a última temporada.

Indicados ao Bola de Ouro

Categoria masculina:

  1. Ousmane Dembélé (PSG)
  2. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  3. Jude Bellingham (Real Madrid)
  4. Désiré Doué (PSG)
  5. Denzel Dumfries (Inter de Milão)
  6. Serhou Guirassy (Dortmund)
  7. Erling Haaland (Manchester City)
  8. Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
  9. Achraf Hakimi (PSG)
  10. Harry Kane (Bayern de Munique)
  11. Khvicha Kvaratschelia (Napoli/PSG)
  12. Robert Lewandowski (Barcelona)
  13. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  14. Lautaro Martínez (Inter de Milão)
  15. Scott McTominay (Napoli)
  16. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  17. Nuno Mendes (PSG)
  18. João Neves (PSG)
  19. Pedri (Barcelona)
  20. Cole Palmer (Chelsea)
  21. Michael Olise (Bayern de Munique)
  22. Raphinha (Barcelona)
  23. Declan Rice (Arsenal)
  24. Fabian Ruiz (PSG)
  25. Virgil van Dijk (Liverpool)
  26. Vini Jr (Real Madrid)
  27. Mo Salah (Liverpool)
  28. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
  29. Vitinha (PSG)
  30. Lamine Yamal (Barcelona)
Rodri - Bola de Ouro
Rodri é o atual vencedor da Bola de Ouro dentre os homens (Foto: Franck Fife/AFP)

Feminino

  1. Lucy Bronze (Chelsea)
  2. Barbra Banda (Orlando Pride)
  3. Aitana Bonmati (Barcelona)
  4. Sandy Baltimore (Chelsea)
  5. Mariona Caldentey (Arsenal)
  6. Klara Bühl (Bayern de Munique)
  7. Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
  8. Steph Catley (Arsenal)
  9. Melchie Dumornay (Lyon)
  10. Temwa Chawinga (Kansas City Current)
  11. Emily Fox (Arsenal)
  12. Cristiana Girelli (Juventus)
  13. Esther González (Gotham FC)
  14. Caroline Graham Hansen (Barcelona)
  15. Patri Guijarro (Barcelona)
  16. Amanda Gutierres (Palmeiras)
  17. Hannah Hampton (Chelsea)
    Pernille Harder (Bayern de Munique)
  18. Lindsay Heaps (Lyon)
  19. Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
  20. Marta (Orlando Pride)
  21. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
  22. Ewa Pajor (Barcelona)
  23. Clara Mateo (Paris FC)
  24. Alessia Russo (Arsenal)
  25. Claudia Pina (Barcelona)
  26. Alexia Putellas (Barcelona)
  27. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
  28. Caroline Weir (Real Madrid)
  29. Leah Williamson (Arsenal)
Aitana Bonmatí foi eleita a Bola de Ouro do futebol feminino
Aitana Bonmati foi eleita Bola de Ouro em 2024 (Foto: Franck Fife/AFP)

Troféu Johan Cruyff (Melhor treinador)

Masculino

  1. Antonio Conte (Napoli)
  2. Luis Enrique (PSG)
  3. Hansi-Flick (Barcelona)
  4. Enzo Maresca (Chelsea)
  5. Arne Slot (Liverpool)

Feminino

  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Arthur Elias (Brasil)
  • Justine Madugu (Nigéria)
  • Renée Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra)

Troféu Yashin (Melhor goleiro)

Masculino

  1. Alisson (Liverpool)
  2. Yassine Bounou (Al-Hilal)
  3. Lucas Chevalier (Lille)
  4. Thibaut Courtois (Real Madrid)
  5. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  6. Emiliano Martínez (Aston Villa)
  7. Jan Oblak (Atlético de Madrid)
  8. David Raya (Arsenal)
  9. Matz Sels (Nottingham Forest)
  10. Yann Sommer (Inter de Milão)

Feminino

  1. Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
  2. Cata Coll (Barcelona)
  3. Hannah Hampton (Chelsea)
  4. Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)
  5. Daphne van Domselaar (Arsenal)

Troféu Kopa (Melhor jovem)

Masculino

  • Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)
  • Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Pau Cubarsi (Barcelona)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille)
  • Kenan Yildiz (Juventus)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • João Neves (PSG)
  • Rodrigo Mora (Porto)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Feminino

  • Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)
  • Linda Caicedo (Real Madrid)
  • Wieke Kaptein (Chelsea)
  • Claudia Martinez Ovando (Olimpia)
  • Vicky López (Barcelona)

Melhor time da temporada

Masculino

  1. Barcelona (Espanha)
  2. Botafogo (Brasil)
  3. PSG (França)
  4. Liverpool (Inglaterra)
  5. Chelsea (Inglaterra)

Feminino

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Barcelona (Espanha)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Lyon (França)
  • Orlando Pride (Estados Unidos)

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias