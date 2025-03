Ser jogador de futebol requer sacrifícios. Desde mudar de cidade, até abrir mão de momentos da vida pessoal, atletas crescem em um mundo paralelo visando um grande sonho. Ao chegar lá, porém, é preciso, acima de tudo, manter um compromisso. Fato é que muitos não conseguem por conta, especialmente, das regalias que o sucesso traz. Um dos exemplos envolve Adrian Mutu, ex-Chelsea.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Contratado em agosto de 2003 como um dos grandes investimentos da era Roman Abramovich no Chelsea, Mutu concedeu entrevista em que abriu o jogo sobre o que acredita ter errado em sua carreira. De acordo com ex-atacante, o uso de cocaína foi o principal entrave.

continua após a publicidade

— Usar cocaína durante meu tempo no Chelsea foi a pior decisão que eu poderia tomar na minha carreira. Eu estava sozinho e triste, mas nem a depressão, ou nada disso, justificaria minhas ações. Eu deveria ter pedido ajuda, mas eu não pedi. De qualquer jeito, você aprende de tudo na sua vida. Essa lição me fez uma pessoa melhor, mais madura e cuidadosa. E estou orgulhoso disso — iniciou ao jornal inglês "Telegraph".

Mutu tinha apenas 22 anos quando foi contratado pelo Chelsea. Na época, tinha atuado apenas na Romênia e Itália, dando um salto considerável ao se transferir para a maior liga do mundo. Sua contratação custou 22,7 milhões de euros aos cofres dos Blues. Ele acredita que, se não fossem pelas drogas, seria o Bola de Ouro.

continua após a publicidade

➡️ Endrick, Yamal e Mbappé: IA aponta próximos vencedores da Bola de Ouro

— Refleti sobre isso muitas vezes. Eu acredito que, por mais de uma temporada, eu estava entre os melhores jogadores do mundo, então eu poderia facilmente ganhar (a Bola de Ouro). Mas decisões ruins me preveniram disso. Eu tento não me culpar sobre — acrescentou.

Além de "perder" a Bola de Ouro por conta do uso de drogas, Mutu foi suspenso duas vezes ao longo da carreira. Ele ficou marcado por ser um dos jogadores mais polêmicos de sua geração. Além das punições, acabou banido da seleção romena.

Um episódio marcante de sua carreira também envolve uma atriz de filmes adultos, que o jogador namorava na época e teria bebido sangue para melhorar sua performance sexual.