Di Maria critica árbitro do Mundial: ‘Se tivesse mostrado o amarelo…’

No intenso duelo entre Benfica e Boca Juniors, que terminou empatado em 2 a 2 e com três expulsões, o astro Ángel Di María criticou a atuação do árbitro mexicano César Ramos, afirmando que a sua atuação prejudicou a competitividade do jogo, transformando-o em um confronto truncado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em uma partida marcada por três cartões amarelos e três vermelhos, o Benfica não ficou satisfeito com a condução do jogo. Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo, foi um dos que criticaram a arbitragem, e Ángel Di María também se alinhou ao seu comandante, fazendo suas próprias observações sobre o desempenho de César Ramos, árbitro mexicano da partida.

continua após a publicidade

- Acho que o árbitro também permitiu muitas faltas duras. Se tivesse começado a mostrar cartões amarelos logo no início, o jogo teria sido um pouco mais bonito, mas assim foi atrapalhado - afirmou o astro do Benfica.

O jogador também falou sobre a atuação da equipe, destacando que o Benfica sabia como o Boca Juniors jogaria e, por isso, conseguiu reagir. Di María admitiu que a estratégia de combater a agressividade do time argentino não funcionou no primeiro tempo, mas no segundo, a equipe conseguiu aplicar melhor a tática.

continua após a publicidade

- A verdade é que tentamos ganhar o jogo. Sabemos como é o futebol argentino e já sabíamos o que fazer para enfrentá-los, ser agressivos. No primeiro tempo, não jogamos dessa forma, acho que faltou um pouco mais. No segundo, melhoramos bastante. Tentamos vencer no final, mas não conseguimos. É futebol, sabíamos que isso poderia acontecer. Também poderíamos ter feito o primeiro, tivemos algumas chances para isso. Mas é assim, futebol. O empate veio e agora é seguir em frente - afirmou o jogador.

Como foi o jogo entre Benfica e Boca Juniors pelo Mundial?

No primeiro tempo, o Benfica começou melhor, mas o Boca Juniors aproveitou suas oportunidades. Aos 20 minutos, Merentiel abriu o placar e, sete minutos depois, Battaglia fez o segundo gol dos argentinos. O Benfica não conseguia reagir, até que, no final da primeira etapa, Di María converteu um pênalti cometido por Carlos Palacios, diminuindo para 2 a 1.

Di María x Advíncula em Benfica x Boca (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

No segundo tempo, o Boca Juniors adotou uma postura mais defensiva, mas aos 28 minutos, Belotti foi expulso, deixando os portugueses com um homem a mais. Aproveitando a vantagem numérica, o Benfica pressionou, e após um erro de Marchesín, Otamendi empatou a partida. O gol teve um sabor especial para Otamendi, torcedor do River Plate, eterno rival do Boca. Nos minutos finais, Figal foi expulso, complicando ainda mais a situação dos argentinos.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.