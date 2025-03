A Bola de Ouro de 2025 é o objetivo máximo de Harry Kane, atacando da Inglaterra e do Bayern de Munique. O jogador acredita que tem chances reais de vencer o prêmio, e coloca como um dos objetivos para a temporada. Segundo o astro, a sua "aura", conquistada só pelo fato de jogar no clube alemão, irá o colocar entre os favoritos na temporada.

Para Harry Kane, o que o afastava da Bola de Ouro era o fato de não disputar títulos, como foi em sua passagem pelo Tottenham Hotspur. Segundo o jogador, ao ingressar no Bayern de Munique, Kane passou a ser mais "respeitado" e ter "aura", pois simplesmente seria um jogador de elite em um clube de elite.

Quando abordado sobre o assunto, o inglês afirmou que a conquista da Bola de Ouro, que representa o melhor jogador do mundo, está "100%" em sua mente, afirmando que não teve chances de ganhar na temporada passada, pois não conquistou nenhum título.

- Isso está 100% na minha mente. Para algo assim, você tem que ganhar troféus de equipe o suficiente para ser considerado nisso e provavelmente marcar uns 40 gols, mas essa é uma possibilidade nesta temporada. Isso é definitivamente algo que eu adoraria tentar alcançar. Na temporada passada, marquei mais de 40 gols, mas, obviamente, nunca ganharia a Bola de Ouro porque não ganhamos os troféus da equipe - afirmou o jogador.

Harry Kane acumula 32 gols em 37 jogos pelo Bayern de Munique nesta temporada. (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Nessa temporada, o craque inglês disse que seguirá forte na corrida pelo prêmio, e para isso, precisa se provar no cenário europeu e mundial. Por estar sempre em provação, Harry Kane afirmou que agora se sente mais respeitado.

- Às vezes, quando você joga nesses tipos de times como o Bayern, onde você tem muitas chances, quando se espera que você marque 30, 40 gols por temporada, essa é uma expectativa que eu gosto de ter. Isso coloca mais pressão em mim para atuar. Sinto que definitivamente melhorei, e talvez minha 'aura' seja um pouco mais respeitada do que era no passado, pois agora estou jogando em grandes jogos e grandes noites - completou Harry Kane.

Trajetória de Harry Kane no Tottenham não era o suficiente

Para o jogador, a carreira no Tottenham Hotspur o atrapalhou na conquista do prêmio. Segundo Kane, pouco importava a quantidade de gols que fazia na temporada pelo time inglês, o jogador não ia ser um candidato real à honraria. Para o astro, apenas noite mágicas na Champions League o fariam ser um dos favoritos à Bola de Ouro.

- Eu senti que, provavelmente aqui no Spurs, não importa quantos gols eu marquei, no final das contas, a menos que você ganhe o título e a Champions League, você não vai estar nessas conversas. Terminei em 10º no Ballon d'Or enquanto estava no Spurs e essa foi a posição mais alta que eu provavelmente poderia ter terminado. Essas oportunidades estão aí agora. É provavelmente isso que quero dizer em termos de ser mais respeitado mundialmente, no palco maior - finalizou o astro inglês.

Harry Kane será capitão da Inglaterra nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. A seleção irá enfrentar a Albânia pelo Grupo K, onde lidera e faz boa campanha. O jogo acontecerá nesta sexta-feira (21), às 16h45 e acontecerá no Wembley Stadium.