Atitude dos jogadores do Boca Juniors contra o Benfica vira assunto: ‘Exageraram demais’

Benfica e Boca Juniors empataram por 2 a 2 na partida válida pela primeira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. O time argentino abriu 2 a 0 e tentou controlar o jogo com a famosa "cera", como apontado na web. A atitude, porém, acabou se virando contra o time, que tomou o empate dos portugueses, segundo internautas.

Web detona atitude do Boca Juniors contra o Benfica

No primeiro jogo entre uma equipe argentina e portuguesa na história, as equipes, com o resultado, dividem os pontos cada, ficando cada um com um. Deste modo, o Bayern de Munique permanece na liderança do Grupo C.

O que vem por aí?

Após o empate, o Boca Juniors volta a campo na próxima sexta-feira (20), quando enfrentará o Bayern de Munique, em um jogo que promete ser um grande desafio. A partida está marcada para as 22h (horário de Brasília). Já o Benfica terá um confronto mais tranquilo contra o Auckland City, também na sexta-feira, às 13h.

✅ FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS 2X1 BENFICA

1ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO C

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 16 de junho de 2025, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA);

🥅 Gols: Merentiel (BOC 21'/1T); Battaglia (BOC 27'/1T); Di María (BEN 45+3'/1T)

🟨 Cartões amarelos: Palacios (BOC), Carreras (BEN), Costa (BOC),

🔴 Cartão vermelho: Belotti (BEN), Figal (BOC)

🟨 Árbitro: César Ramos (MEX);

🚩 Assistentes: Alberto Morín (MEX) e Marco Bisguerra (MEX);

🖥️ VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

⚽ESCALAÇÕES

BOCA JUNIORS: Marchesin; Advincula, Figal, Ayrton Costa, Blanco; Battaglia, Ander Herrera; Carlos Palacio, Velasco, Zenón; Merentiel

BENFICA: Trubin; Dahl, Otamendi, António Silva, Álvaro Carreras; Renato Sanches, Florentino, Aursnes; Bruma, Pavlidis, Di María