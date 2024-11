Após Cristiano Ronaldo marcar o 900º gol no último mês, o mundo do futebol iniciou uma contagem regressiva sobre o número de vezes que o atacante balança a rede, na expectativa de que alcance a milésima decisão. Durante a premiação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), nesta segunda-feira (11), o craque recebeu prêmio por ser o maior embaixador do esporte do país europeu.

Dono de números impressionantes no mundo da bola, Cristiano Ronaldo foi homenageado por mais um feito no futebol: 200 jogos com a camisa da seleção de Portugal. Além da quantidade de jogos, ninguém tem tantos gols na história como o camisa 7, quem comentou sobre a marca e protestou sobre a cobrança que vem recebendo. O CR7 tem 908 gols na carreira.

- Vou ser sincero e o culpado disso tudo também sou eu. Eu na vida, por algumas coisas que aconteceram no futebol, e mesmo ao nível pessoal, eu encaro minha vida vivendo o momento. E acho que isso é o mais importante. Não podemos pensar a longo prazo. Já não consigo pensar a longo prazo. Penso em viver o momento, desfrutar o momento. Aquilo que posso alcançar agora, vou fazer - disse o atacante.

- Eu disse publicamente que queria chegar aos mil gols, mas parece que agora é tudo fácil. Cheguei aos 900 mês passado e já querem os mil. Começa a ser uma obrigação. Por isso que digo: é viver o momento, ver a resposta que minhas pernas vão me dar nos próximos anos. Se o gol mil acontecer, tudo bem… mas se não acontecer, o jogador que tem mais gols na história sou eu - completou.

Convocado para a seleção portuguesa, o atacante do Al-Nassr volta a campo com a equipe de Portugal para enfrentar a Polônia e Croácia, nos dias 15 e 18 de novembro, durante a Data Fifa. As partidas são válidas pelas 5ª e 6ª rodadas da Liga das Nações.

