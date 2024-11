Copa Intercontinental: estádio da final da Copa de 2022 será palco da decisão

O Comitê Organizador Local (COL) da Copa Intercontinental da Fifa anunciou, nesta terça-feira (12), que o Estádio de Lusail - palco da decisão da Copa do Mundo de 2022 entre França e Argentina - e o Estádio 974 estão prontos para receber três confrontos da competição sediada no Catar entre 11 e 18 de dezembro.

Os organizadores do torneio confirmaram que os ingressos estarão disponíveis a partir de quinta-feira, 21 de novembro, para o público geral. Porém, haverá uma pré-venda exclusiva para os portadores de cartões Visa, a partir de quinta-feira, 14 de novembro.

O torneio será dividido em três "finais". No dia 11, haverá o chamado Derby das Américas, que colocará frente a frente o campeão da Libertadores (Atlético-MG ou Botafogo) e o da Concacaf (Pachuca, do México). O vencedor do confronto fará a semifinal, no dia 14 de dezembro, contra o Al Ahly, do Egito, atual campeão africano. Por fim, quem vencer a partida enfrentará o Real Madrid, campeão da Champions, dia 18 de dezembro.

Os ingressos para a Copa Intercontinental da FIFA Catar 2024 estão disponíveis apenas no site https://www.fifa.com/en/tickets.

📅 Calendário de jogos da Copa Intercontinental

Clubes: Al Ain (Emirados Árabes) 6 x 2 Auckland City (Nova Zelândia)

Data: 22 de setembro

Local: Al Ain, Emirados Árabes Unidos

Clubes: Al-Ahly (Egito) 3 x 0 Al Ain

Data: 29 de outubro

Local: Cairo, Egito

PARTIDA 3: Dérbi das Américas

Clubes: Campeão da Libertadores 2024 x Pachuca (MEX)

Data: 11 de dezembro

Local: Doha, Catar

PARTIDA 4: Copa dos Desafiantes

Clubes: Vencedor da PARTIDA 3 x Vencedor da PARTIDA 2

Data: 14 de dezembro

Local: Doha, Catar

PARTIDA 5: Final da Copa Intercontinental

Clubes: Real Madrid (ESP) x Vencedor da PARTIDA 4

Data: 18 de dezembro

Local: Doha, Catar