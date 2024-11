Ex-jogador da seleção da França será preso por dois anos culpado por estupro

Destaque da Ligue 1 nos últimos anos e ex-atacante dos seleção nacional da França, Wissam Ben Yedder será preso por dois anos. O jogador de 34 anos foi considerado culpado em um caso de estupro, tentativa de estupro e agressão sexual contra jovens de 19 e 20 anos.

Além dos anos detido, o jogador terá que pagar uma multa de 6,5 milhões de euros (quase R$ 40 mil) às duas vítimas. A decisão judicial tomada pelo tribunal penal de Nice também é direcionada ao irmão do atleta, que também estava envolvido no caso em julho deste ano na cidade de Beausoleil.

E este não é o único problema de Ben Yedder fora de campo. Em novembro, o atacante foi detido após uma denúncia de agressão sexual por uma jovem de 23 anos. O caso teria acontecido dentro do carro de Ben Yedder na região dos Alpes-Marítimos, local na França onde o atleta reside. Ele foi parado pela polícia francesa em estado de embriaguez, de acordo com o portal L’Èquipe.

Ele é acusado por “agressão sexual em estado de intoxicação evidente, recusa de cumprimento e condução sob efeito de alcoolismo”. O ex-jogador da França passou o dia detido e recebeu uma intimação imediata para comparecer perante à Justiça em outubro.

Ex-atacante da seleção da França, Ben Yedder é um dos grandes artilheiros da história do Monaco (Foto: Divulgação/Monaco)

Além disso, em 2023, um delito fiscal nos tempos que atuava pelo Sevilla o fez ser condenado por seis meses e um dia pelo tribunal da cidade espanhola. Porém, um acordo reduziu a pena para dois anos sem que o atleta cometa novos crimes fiscais.

Ben Yedder atuou por três clubes de relevância em solo europeu: o Toulouse e o Monaco, da França, e o Sevilla, da Espanha. Desde a temporada 2019/20, vestia a camisa da equipe do principado e soma quase 200 gols no futebol francês. O único título da carreira do jogador, que está desde o final da temporada de contrato, foi a Nations League 2021, pela seleção da França.

