CR7 não joga sozinho: os números que explicam o ataque do Al-Nassr
Atacante português divide protagonismo da equipe comandada por Jorge Jesus com compatriota
Engana-se quem pensa que a produção ofensiva do Al-Nassr está totalmente centralizada em Cristiano Ronaldo, principal figura do elenco e grande nome do futebol mundial. O clube comandado por Jorge Jesus tem outros jogadores que se destacam na atual temporada quando o assunto é marcar gols.
Aos 41 anos, o centroavante português continua sendo um líder dentro e fora de campo, apresentando números expressivos: são 19 gols e três assistências em 23 partidas disputadas. Contudo, outras peças do time também carregam o protagonismo nos jogos, sendo um deles João Félix, compatriota de CR7.
O português é o principal destaque estatístico ao lado de Cristiano Ronaldo. Atuando como segundo atacante, o jogador de 26 anos participou de 32 jogos na temporada, igualando a marca de 19 gols do principal nome do Al-Nassr em todas as competições disputadas.
Além disso, Félix lidera o ranking de assistências do plantel, com 11 passes que resultaram em gols, o que o coloca como o atleta com o maior número de participações diretas em tentos da equipe.
O português chegou nesta temporada ao clube saudita por 30 milhões de euros junto ao Chelsea. Com o desempenho, João Félix voltou a ter o brilho de quando surgiu como uma promessa no futebol na época em que atuava na base do Benfica.
Outros destaques do elenco
Além de João Félix, há outros jogadores de renome internacional também que têm participação ativa nos resultados do Al-Nassr. Por exemplo, o francês Kingsley Coman, que acumula oito gols e oito assistências em 27 partidas e o senegalês Sadio Mané, que registra oito gols e sete assistências em 22 jogos.
Os jovens brasileiros Ângelo e Wesley também marcam presença nas estatísticas ofensivas do clube saudita. Ângelo soma cinco gols e sete assistências em 30 partidas disputadas, enquanto Wesley contabiliza quatro gols e duas assistências em 18 jogos. O saudita Abdulrahman Ghareeb completa a lista dos principais contribuintes do ataque com seis gols e quatro assistências.
Comparação com os rivais
Al-Hilal
Ao comparar com o rival Al-Hilal, nota-se uma distribuição de gols mais pulverizada entre os diferentes setores do time. O jovem brasileiro Marcos Leonardo é o artilheiro da equipe, com 14 gols marcados em 24 partidas disputadas. Logo atrás, o uruguaio Darwin Núñez e o volante Rúben Neves dividem a vice-artilharia, ambos com nove gols. No quesito de criação de jogadas, o grande destaque do Al-Hilal é Malcom, que acumula dez assistências e sete gols, seguido por Salem Al-Dawsari, dono de oito gols e oito assistências na temporada.
Al-Ittihad
No Al-Ittihad, a dinâmica do ataque sofreu um impacto com a saída de Karim Benzema, que deixou o clube após se consolidar como a principal referência do time com 16 gols marcados em 21 jogos. Sem o centroavante francês, a responsabilidade ofensiva passa a ser dividida entre outros nomes de destaque, como o argelino Houssem Aouar, autor de nove gols, e o holandês Steven Bergwijn, que balançou as redes oito vezes. Para municiar os finalizadores, a equipe confia no francês Moussa Diaby, que domina o ranking de passes para gol com 13 assistências na temporada.
Al-Ahli
Dentre os grandes clubes da Arábia Saudita, o Al-Ahli é a equipe que possui o jogador com os números individuais mais expressivos. O atacante inglês Ivan Toney domina as estatísticas ofensivas com a marca de 31 gols marcados e nove assistências fornecidas em 33 partidas. O papel principal de armação, no entanto, pertence a Riyad Mahrez, que distribuiu 13 assistências e anotou seis gols. O meio-campo do time também contribui ativamente para os resultados, com destaque para Enzo Millot e Franck Kessié, que marcaram oito gols cada um ao longo da atual campanha.
