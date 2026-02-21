CR7 não joga sozinho: os números que explicam o ataque do Al-Nassr

Engana-se quem pensa que a produção ofensiva do Al-Nassr está totalmente centralizada em Cristiano Ronaldo, principal figura do elenco e grande nome do futebol mundial. O clube comandado por Jorge Jesus tem outros jogadores que se destacam na atual temporada quando o assunto é marcar gols.

Aos 41 anos, o centroavante português continua sendo um líder dentro e fora de campo, apresentando números expressivos: são 19 gols e três assistências em 23 partidas disputadas. Contudo, outras peças do time também carregam o protagonismo nos jogos, sendo um deles João Félix, compatriota de CR7.

O português é o principal destaque estatístico ao lado de Cristiano Ronaldo. Atuando como segundo atacante, o jogador de 26 anos participou de 32 jogos na temporada, igualando a marca de 19 gols do principal nome do Al-Nassr em todas as competições disputadas.

Cristiano Ronaldo e João Félix celebram gol do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Além disso, Félix lidera o ranking de assistências do plantel, com 11 passes que resultaram em gols, o que o coloca como o atleta com o maior número de participações diretas em tentos da equipe.

O português chegou nesta temporada ao clube saudita por 30 milhões de euros junto ao Chelsea. Com o desempenho, João Félix voltou a ter o brilho de quando surgiu como uma promessa no futebol na época em que atuava na base do Benfica.

João Félix é um dos protagonistas do Al-Nassr ao lado de CR7 (Foto: NotebookLM/IA)

Outros destaques do elenco

Além de João Félix, há outros jogadores de renome internacional também que têm participação ativa nos resultados do Al-Nassr. Por exemplo, o francês Kingsley Coman, que acumula oito gols e oito assistências em 27 partidas e o senegalês Sadio Mané, que registra oito gols e sete assistências em 22 jogos.

Cristiano Ronaldo celebra gol do Al-Nassr contra o Al-Fateh com Coman e Ângelo (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Os jovens brasileiros Ângelo e Wesley também marcam presença nas estatísticas ofensivas do clube saudita. Ângelo soma cinco gols e sete assistências em 30 partidas disputadas, enquanto Wesley contabiliza quatro gols e duas assistências em 18 jogos. O saudita Abdulrahman Ghareeb completa a lista dos principais contribuintes do ataque com seis gols e quatro assistências.

Ataque do Al-Nassr além de Cristiano Ronaldo (Foto: NotebookLM/IA)

Comparação com os rivais

Al-Hilal

Ao comparar com o rival Al-Hilal, nota-se uma distribuição de gols mais pulverizada entre os diferentes setores do time. O jovem brasileiro Marcos Leonardo é o artilheiro da equipe, com 14 gols marcados em 24 partidas disputadas. Logo atrás, o uruguaio Darwin Núñez e o volante Rúben Neves dividem a vice-artilharia, ambos com nove gols. No quesito de criação de jogadas, o grande destaque do Al-Hilal é Malcom, que acumula dez assistências e sete gols, seguido por Salem Al-Dawsari, dono de oito gols e oito assistências na temporada.

Pela Liga Saudita, o Al-Hilal venceu o Al-Ittihad por 2 a 0 (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Al-Ittihad

No Al-Ittihad, a dinâmica do ataque sofreu um impacto com a saída de Karim Benzema, que deixou o clube após se consolidar como a principal referência do time com 16 gols marcados em 21 jogos. Sem o centroavante francês, a responsabilidade ofensiva passa a ser dividida entre outros nomes de destaque, como o argelino Houssem Aouar, autor de nove gols, e o holandês Steven Bergwijn, que balançou as redes oito vezes. Para municiar os finalizadores, a equipe confia no francês Moussa Diaby, que domina o ranking de passes para gol com 13 assistências na temporada.

Al-Ahli

Dentre os grandes clubes da Arábia Saudita, o Al-Ahli é a equipe que possui o jogador com os números individuais mais expressivos. O atacante inglês Ivan Toney domina as estatísticas ofensivas com a marca de 31 gols marcados e nove assistências fornecidas em 33 partidas. O papel principal de armação, no entanto, pertence a Riyad Mahrez, que distribuiu 13 assistências e anotou seis gols. O meio-campo do time também contribui ativamente para os resultados, com destaque para Enzo Millot e Franck Kessié, que marcaram oito gols cada um ao longo da atual campanha.

Ivan Toney comemora gol do Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

