Estêvão vale mais que todos os jogadores do Burnley, adversário do Chelsea

Somados, os dois jogadores mais valiosos do Burnley não alcançam Estêvão

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 21/02/2026
08:00
Estêvão foi eleito o melhor jogador da partida entre Chelsea e West Ham, pela Premier League (Foto: Divulgação/Chelsea FC)
Estêvão foi eleito o melhor jogador da partida entre Chelsea e West Ham, pela Premier League (Foto: Divulgação/Chelsea FC)
O Chelsea irá enfrentar o Burnley, neste sábado (21), às 12h (de Brasília), por mais uma rodada da Premier League. Cria da base do Palmeiras e atualmente jogador dos Blues, Estêvão é um dos brasileiros mais bem avaliados no mercado, sendo também um dos atletas mais valiosos deste confronto.

A disparidade no investimentos das duas equipes pode ser observada pelo valor de cada elenco. Enqunto o Chelsea está avaliado em 1,16 bilhão de euros (R$ 7,18 bilhões), o Burnley detém um plantel estimado em 251,60 milhões de euros (R$ 1,56 bilhão).

Outro ponto que pode ser usado como comparativo é o valor dos atletas mais caros de cada equipe. Os dois jogadores mais valiosos do time do Burnley estão avaliados em 25 milhões de euros (R$ 154,7 milhões), ou, 50 milhões de euros (R$ 309,5 milhões) somados. Enquanto isso, sozinho, o valor de mercado de Estêvão está avaliado em 80 milhões de euros (R$ 495,2 milhões). Mesmo assim, a joia palmeirense não é o atleta mais valioso do elenco dos Blues.

Veja os 10 jogadores mais valiosos do Chelsea

    1.
  1. Cole Palmer – 120 milhões de euros (R$ 742,80 milhões)
    2. 2.
  2. Moisés Caicedo – 110 milhões de euros (R$ 680,90 milhões)
    3. 3.
  3. Enzo Fernández – 85 milhões de euros (R$ 526,15 milhões)
    4. 4.
  4. Estêvão – 80 milhões de euros (R$ 495,20 milhões)
    5. 5.
  5. João Pedro – 65 milhões de euros (R$ 402,35 milhões)
    6. 6.
  6. Pedro Neto – 60 milhões de euros (R$ 371,40 milhões)
    7. 7.
  7. Levi Colwill – 50 milhões de euros (R$ 309,50 milhões)
    8. 8.
  8. Marc Cucurella – 50 milhões de euros (R$ 309,50 milhões)
    9. 9.
  9. Reece James – 50 milhões de euros (R$ 309,50 milhões)
    10. 10.
  10. Alejandro Garnacho – 45 milhões de euros (R$ 278,55 milhões)

Estêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Valor de mercado de Estêvão pode aumentar

Em ano de Copa do Mundo, o jogador precisa apenas ser convocado para a Seleção Brasileira para que seu valor de mercado dispare. É possível, inclusive, que sendo convocado para os amistosos preparatórios, seu valor de mercado já cresça.

