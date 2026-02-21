Estêvão vale mais que todos os jogadores do Burnley, adversário do Chelsea

O Chelsea irá enfrentar o Burnley, neste sábado (21), às 12h (de Brasília), por mais uma rodada da Premier League. Cria da base do Palmeiras e atualmente jogador dos Blues, Estêvão é um dos brasileiros mais bem avaliados no mercado, sendo também um dos atletas mais valiosos deste confronto.

A disparidade no investimentos das duas equipes pode ser observada pelo valor de cada elenco. Enqunto o Chelsea está avaliado em 1,16 bilhão de euros (R$ 7,18 bilhões), o Burnley detém um plantel estimado em 251,60 milhões de euros (R$ 1,56 bilhão).

Outro ponto que pode ser usado como comparativo é o valor dos atletas mais caros de cada equipe. Os dois jogadores mais valiosos do time do Burnley estão avaliados em 25 milhões de euros (R$ 154,7 milhões), ou, 50 milhões de euros (R$ 309,5 milhões) somados. Enquanto isso, sozinho, o valor de mercado de Estêvão está avaliado em 80 milhões de euros (R$ 495,2 milhões). Mesmo assim, a joia palmeirense não é o atleta mais valioso do elenco dos Blues.

Veja os 10 jogadores mais valiosos do Chelsea

1 . Cole Palmer – 120 milhões de euros (R$ 742,80 milhões) 2 . Moisés Caicedo – 110 milhões de euros (R$ 680,90 milhões) 3 . Enzo Fernández – 85 milhões de euros (R$ 526,15 milhões) 4 . Estêvão – 80 milhões de euros (R$ 495,20 milhões) 5 . João Pedro – 65 milhões de euros (R$ 402,35 milhões) 6 . Pedro Neto – 60 milhões de euros (R$ 371,40 milhões) 7 . Levi Colwill – 50 milhões de euros (R$ 309,50 milhões) 8 . Marc Cucurella – 50 milhões de euros (R$ 309,50 milhões) 9 . Reece James – 50 milhões de euros (R$ 309,50 milhões) 10 . Alejandro Garnacho – 45 milhões de euros (R$ 278,55 milhões)

Estêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Valor de mercado de Estêvão pode aumentar

Em ano de Copa do Mundo, o jogador precisa apenas ser convocado para a Seleção Brasileira para que seu valor de mercado dispare. É possível, inclusive, que sendo convocado para os amistosos preparatórios, seu valor de mercado já cresça.