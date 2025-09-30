Hansi Flick ‘corta onda’ de Lamine Yamal: ‘Propaganda exagerada’

O entusiasmo em torno de Lamine Yamal cresce a cada jogo, mas Hansi Flick tratou de pedir cautela. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (30), na véspera do confronto contra o PSG pela Champions League, o técnico do Barcelona elogiou o jovem atacante de 18 anos, mas ressaltou a necessidade de evolução em outros aspectos do jogo.

— Para mim, elogiar tanto um jogador não é bom. Estamos focados em trabalhar duro. Ele é talentoso e pode ir muito alto, pode atingir níveis ainda maiores, mas precisa trabalhar duro. Não se trata apenas de quão bom você é com a bola, mas também de trabalhar defensivamente — afirmou o treinador.

Yamal voltou a campo no último fim de semana, na vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, mas o Barcelona terá desfalques no elenco para o duelo contra o PSG: Raphinha, com lesão na coxa, está fora, assim como Fermín López, Alejandro Balde, Gavi e os goleiros Ter Stegen e Joan García.

Lamine Yamal em aquecimento antes da partida entre Barcelona e Real Sociedad (Foto: Josep LAGO / AFP)

PSG também chega com desfalques

O PSG também chega com baixas importantes. O técnico Luis Enrique não poderá contar com Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Marquinhos, todos lesionados. Ainda assim, Flick destacou a força coletiva das duas equipes.

— Cada adversário tem suas qualidades, e temos que explorar as oportunidades que temos com os jogadores disponíveis. Temos muita confiança e qualidade. Dá para ver as lesões que os dois times têm, e temos que administrar isso. Perdemos jogadores no meio-campo, mas não é que não tenhamos encontrado a fórmula, é uma questão de como encarar a partida contra o adversário — concluiu.

