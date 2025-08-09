Copa do Rei da Espanha: o que é, times, regulamento e datas

A Copa do Rei da Espanha é a competição eliminatória mais importante do futebol espanhol e uma das mais antigas e tradicionais do mundo. Criada em 1903, ela representa não apenas uma disputa por um troféu nacional, mas também uma chance real de glória para clubes de diferentes divisões, incluindo equipes amadoras. Trata-se de um torneio democrático, com formato que permite que os clubes mais modestos desafiem os gigantes do futebol espanhol, como Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid.

Ao longo de sua história, a Copa do Rei passou por diferentes formatos, mas sempre manteve seu apelo popular. É uma das raras competições em que um clube da terceira ou quarta divisão pode receber um adversário de elite em seu estádio, diante de sua torcida, e escrever uma das muitas histórias inesperadas que o torneio proporciona. Esses confrontos de David contra Golias fazem parte da mística da competição, que atrai a atenção dos torcedores espanhóis desde os primeiros meses da temporada.

Para os clubes maiores, a Copa do Rei é vista como uma obrigação histórica. Além do prestígio, vencer a competição oferece benefícios concretos: o campeão garante vaga direta na fase de grupos da UEFA Europa League da temporada seguinte e também assegura presença na Supercopa da Espanha. Para os times intermediários ou de menor expressão, trata-se de uma oportunidade esportiva e financeira, que gera visibilidade, premiações e receitas de bilheteria e televisão.

Na temporada 2025–26, a Copa do Rei mantém seu formato misto de jogo único nas primeiras fases, com ida e volta apenas nas semifinais e final em campo neutro. A Real Federação Espanhola de Futebol implementou ajustes pontuais no regulamento, especialmente relacionados ao sorteio das fases, datas e logística, reforçando o compromisso com a competitividade e a valorização dos clubes de todas as categorias.

Participantes da edição 2025–26

A Copa do Rei da Espanha 2025–26 terá 126 clubes participantes, abrangendo diferentes divisões e estágios do futebol espanhol:

20 clubes da La Liga (primeira divisão)

22 clubes da Segunda División (segunda divisão)

Equipes classificadas da Primera Federación e Segunda Federación (terceira e quarta divisões)

Times da Tercera Federación e clubes regionais campeões ou ranqueados

Equipes semifinalistas da Copa Federación

Os quatro participantes da Supercopa da Espanha (geralmente campeão e vice da Copa do Rei anterior e os dois melhores colocados da La Liga) entram apenas na fase dos 16 avos de final, como forma de adequar o calendário de jogos e premiar o desempenho da temporada anterior.

As vagas são definidas com base na classificação das últimas temporadas e em critérios geográficos e desportivos, o que mantém a tradição de inclusão e dá chance a equipes de todas as regiões da Espanha de sonharem com partidas históricas e grandes confrontos.

Formato e regulamento atualizado da Copa do Rei da Espanha

O formato da Copa do Rei combina fases eliminatórias em jogo único com semifinais em ida e volta, e final em campo neutro. A primeira fase reúne clubes das divisões inferiores em confrontos de proximidade geográfica, buscando otimizar custos logísticos e valorizar os clássicos locais. Os vencedores dessas eliminatórias iniciais avançam para enfrentar clubes das divisões superiores, com os mandos definidos para os times de menor categoria.

As fases eliminatórias seguem o seguinte formato:

Fase preliminar regional Primeira eliminatória (jogo único) Segunda eliminatória (jogo único) Dezesseis avos de final (entrada dos clubes da Supercopa) Oitavas de final (jogo único) Quartas de final (jogo único) Semifinais (ida e volta) Final (jogo único, campo neutro)

Em caso de empate nas fases em jogo único, a partida vai para a prorrogação e, se necessário, pênaltis. Nas semifinais, o classificado é definido pelo placar agregado. Não há gol qualificado como critério de desempate.

Os sorteios de cada fase são realizados após o encerramento da etapa anterior, sempre com base em critérios de divisão e região, nos estágios iniciais, e sorteio aberto a partir das oitavas de final.

Datas oficiais da temporada 2025–26

A Copa do Rei 2025–26 já tem seu calendário confirmado, com as seguintes datas:

27 de setembro e 4 de outubro de 2025: fase preliminar (ida e volta) 29 de outubro de 2025: primeira eliminatória (jogo único) 3 e 4 de dezembro de 2025: segunda eliminatória (jogo único) 13 a 15 de janeiro de 2026: dezesseis avos de final (entrada dos clubes da Supercopa) 3 a 5 de fevereiro de 2026: oitavas de final 10 a 12 de fevereiro de 2026: semifinais – jogos de ida 3 a 5 de março de 2026: semifinais – jogos de volta 25 de abril de 2026: final no Estádio La Cartuja, em Sevilha

As datas respeitam o calendário nacional da temporada, considerando as janelas da La Liga, da Supercopa da Espanha, das competições europeias e das datas FIFA. A organização do torneio prioriza a realização dos confrontos em semanas livres, evitando conflitos de agenda e promovendo maior visibilidade para cada fase.

Estádio e local da final da Copa do Rei da Espanha

A final da Copa do Rei 2025–26 será disputada no Estádio La Cartuja, em Sevilha. O estádio, com capacidade superior a 57 mil lugares, tem se consolidado como sede fixa da decisão nos últimos anos, oferecendo estrutura moderna, logística eficiente e ambiente neutro.

A escolha de Sevilha busca também favorecer a presença de torcedores de todo o país, dada sua localização estratégica e conectividade com diferentes regiões. A grande final ocorrerá no sábado, 25 de abril de 2026, e promete ser mais uma vez um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo espanhol.

Vaga europeia e impacto da conquista

O campeão da Copa do Rei 2025–26 garante vaga direta na fase de grupos da UEFA Europa League 2026–27. Caso o campeão já esteja classificado para a Liga dos Campeões, essa vaga é transferida para o próximo clube elegível, de acordo com o regulamento da federação.

Além disso, tanto o campeão quanto o vice estarão automaticamente classificados para a Supercopa da Espanha 2027, competição que reúne os dois finalistas da Copa e os dois melhores colocados da La Liga. Isso faz com que a Copa do Rei represente não apenas um troféu, mas também um atalho estratégico para o cenário europeu e para novas disputas de prestígio no futebol nacional.