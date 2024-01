O Mallorca, azarão do mata-mata, não teve vida fácil, mas se mostrou um candidato respeitável ao eliminar o Girona, atual líder do Campeonato Espanhol. Com um caminho apertado, a Real Sociedad deixou pelo caminho os tradicionais Málaga, Osasuna e Celta de Vigo, mas precisará conciliar os compromissos da Copa do Rei com o mata-mata da Champions League, onde enfrenta o PSG.